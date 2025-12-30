Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết hai bên sông Tô Lịch

Ngày 30/12, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải tạo toàn diện dòng sông từng chịu nhiều áp lực môi trường.

Các đồ án được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu tổng thể toàn tuyến, hướng tới mục tiêu đồng bộ giữa chỉnh trang cảnh quan, tổ chức không gian đô thị và giải quyết căn bản bài toán môi trường nước. Đây cũng là lần đầu tiên sông Tô Lịch được tiếp cận như một trục không gian mở, đa chức năng, thay vì chỉ là hạ tầng thoát nước.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch hướng tới kiến tạo không gian xanh cho Thủ đô. Ảnh: ĐVCC

Đoạn từ nhánh nút giao Hoàng Quốc Việt – Võ Chí Công đến cầu Mới (gần Ngã Tư Sở) dài 6,2km, có diện tích nghiên cứu hơn 324.000m².

Khu vực này kết nối trực tiếp với các trục giao thông lớn như Võ Chí Công, Bưởi, Láng, Nguyễn Trãi, hình thành trục cảnh quan xuyên suốt phía Tây và Tây Nam nội đô.

Quy hoạch kiểm soát chặt chẽ xây dựng mới, ưu tiên cây xanh, mặt nước và không gian cộng đồng; chỉ cho phép các công trình quy mô nhỏ, tối đa một tầng phục vụ công cộng.

Không gian cảnh quan được phân đoạn theo đặc trưng từng khu vực. Từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy - khu vực đầu nguồn sẽ hình thành các quảng trường, không gian công cộng lớn. Từ Cầu Giấy đến Nguyễn Trãi được định hướng là trục văn hóa, gắn với các giá trị truyền thống và hoạt động lễ hội ven sông.

Sông Tô Lịch (Hà Nội). Ảnh: Sông Bùi

Đoạn từ Ngã Tư Sở đến phân nhánh Linh Đàm - sông Nhuệ dài khoảng 7km, diện tích nghiên cứu hơn 459.000m², tập trung vào cải tạo, chỉnh trang công viên, cây xanh hiện có và bổ sung các không gian sinh hoạt cộng đồng mới. Cụ thể, đoạn Nguyễn Trãi - Vành đai 3 phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực ven sông; đoạn Vành đai 3 – cầu Thanh Liệt ưu tiên không gian sinh thái, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí.

Về giao thông, quy hoạch giữ nguyên hệ thống đường hiện có hai bên sông, đồng bộ với dự án chỉnh trang toàn tuyến. Đáng chú ý, tuyến monorail nhánh 2 Giáp Bát – Thanh Liệt – Phú Lương được bố trí dọc phía Đông sông Tô Lịch, kỳ vọng tăng năng lực vận tải công cộng và giảm áp lực giao thông đường bộ.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính giai đoạn 2026–đầu 2027, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy hoạch đoạn Cầu Bươu – cửa sông Hồng. Khi hoàn chỉnh, toàn tuyến sông Tô Lịch được kỳ vọng trở thành trục sinh thái – văn hóa – giao thông xanh, góp phần cải thiện chất lượng sống và tạo điểm nhấn đô thị bền vững cho Thủ đô.