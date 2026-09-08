Gió mùa Đông Bắc đầu mùa sắp ảnh hưởng miền Bắc, miền Trung có thể mưa lớn

Bà Trần Thị Thuý Nga, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thuỷ văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, miền Bắc đang trải qua những ngày thời tiết đặc trưng của mùa thu với ít mưa, nhiều nắng. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 9-11/9, một đợt gió mùa Đông Bắc đầu mùa có khả năng xuất hiện, làm thay đổi thời tiết khu vực.

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, từ ngày 9-11/9, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ - PV)

Trên đất liền miền Bắc, từ khoảng ngày 9-10/9, nhiều nơi có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất ban đêm có khả năng xuống dưới 25 độ C.

Tại khu vực trung du và vùng núi, nhiệt độ có khả năng giảm xuống dưới 22 độ C. Đêm và sáng, thời tiết chuyển mát.

Đáng chú ý, gió mùa Đông Bắc kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng tại miền Trung từ khoảng ngày 10/9. Đợt mưa được dự báo có khả năng kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến của đợt gió mùa Đông Bắc và tình hình mưa lớn tại miền Trung trong các bản tin tiếp theo.

Đêm qua và sáng sớm nay (8/9), khu vực Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Chiều và tối 8/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều và đêm 8/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 8/9:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.