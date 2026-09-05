Nhiều khu vực nắng nóng trong ngày Khai giảng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày khai giảng 5/9, tại Bắc Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đến chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trời nắng ở hầu hết các khu vực trong ngày Khai giảng. Ảnh: ĐTĐ

Tại Trung Bộ, thời tiết chủ đạo trong ngày là nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nơi xảy ra nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân tham gia các hoạt động ngoài trời trong ngày khai giảng 5/9 cần chú ý diễn biến thời tiết, đặc biệt tại những khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều và tối.

Về diễn biến mưa dông ở Nam Bộ, đêm qua và sáng sớm nay (5/9), khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 04/9 đến 03 giờ ngày 05/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Đức Thuận (Lâm Đồng) 44.0mm, Minh Lập (Đồng Nai) 52.4mm, Thủ Dầu Một (Tp. Hồ Chí Minh) 47.0mm,...

Ngày và đêm 05/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Chiều và đêm 5/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/9:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ, phía Nam có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.