Đợt mưa dông sắp tới ở miền Bắc kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/9 đến ngày 7/9, thời tiết Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, đêm 5/9 và chiều tối 6/9 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai và miền Đông Nam Bộ, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Về chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, với mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ cũng duy trì hình thái mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm, mưa xuất hiện rải rác hơn, có nơi mưa to. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc sắp có đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh: H.T

Trong thời gian này, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 7/9 đến ngày 15/9, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khoảng ngày 9-10/9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Từ Thanh Hóa đến TP. Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trong ngày 8-9/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Từ ngày 10-15/9, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện rải rác ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 7-15/9, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Đặc biệt, khoảng ngày 10-12/9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong những ngày có mưa dông, người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại các khu vực có mưa lớn, cần lưu ý nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị và các điểm có hệ thống thoát nước kém.

Về thời tiết trên biển, hiện trạm Song Tử Tây có gió giật cấp 7. Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, đêm 5/9 và ngày 6/9, vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo đêm 6/9 và ngày 7/9, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Lâm Đồng đến Tp. Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.