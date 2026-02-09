Giáp Tết, nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, giao thông kẹt cứng

TS. Khương Kim Tạo (nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) nhận định, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội mỗi dịp cận Tết thực chất là một quy luật tất yếu:

Dưới góc độ chuyên gia giao thông, TS. Khương Kim Tạo (nguyên Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia) nhận định, tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội mỗi dịp cận Tết thực chất là một quy luật tất yếu.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự lệch pha nghiêm trọng giữa năng lực đáp ứng của hạ tầng và nhu cầu đi lại tăng đột biến của người dân. Theo TS. Khương Kim Tạo, hệ thống hạ tầng giao thông ở Hà Nội có mức độ giới hạn.

Trong khi đó, vào dịp Tết, nhu cầu di chuyển lại tăng mạnh từ nhiều phía. Đó là luồng người từ các tỉnh vào thành phố mua sắm rồi quay về; là lượng lớn sinh viên, người lao động từ nội đô tỏa về quê ăn Tết; và cả nhu cầu đi lại, thăm hỏi, chúc tết nội bộ trong thành phố. Khi hạ tầng vẫn không đổi mà lưu lượng dòng phương tiện lại tăng gấp nhiều lần, hiện tượng ùn ứ là khó tránh khỏi. Nếu lưu lượng vượt quá ngưỡng cho phép, tình trạng ùn tắc cục bộ sẽ ngay lập tức chuyển sang tắc nghẽn diện rộng trên toàn hệ thống.

Để giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề, ông cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Về phía người dân, cần chủ động điều tiết nhu cầu cá nhân, hạn chế ra đường vào các giờ cao điểm hành chính nếu không thực sự cần thiết, thay vào đó có thể tận dụng các khung giờ thấp điểm hoặc buổi tối. Công tác tuyên truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến cáo người dân giảm bớt các nhu cầu di chuyển không thiết thực nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn và ùn tắc.

Về phía cơ quan quản lý, TS. Khương Kim Tạo nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa tổ chức giao thông. Cụ thể, cần phân luồng từ xa, điều tiết các loại xe có tải trọng lớn di chuyển vào ban đêm để nhường đường cho các phương tiện cá nhân vào ban ngày. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ như camera AI và hệ thống đèn tín hiệu thông minh là giải pháp then chốt.

Thay vì áp dụng chu kỳ đèn cố định, hệ thống cần tự động điều chỉnh thời lượng các pha đèn dựa trên lưu lượng thực tế tại từng nút giao. Hướng nào đông xe sẽ được tăng thời gian đèn xanh để tối ưu hóa khả năng thoát xe, từ đó hỗ trợ thông hành tốt hơn và giảm thiểu áp lực cho mạng lưới giao thông Thủ đô trong những ngày cao điểm.