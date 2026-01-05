Các tuyến đường dẫn vào trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngày làm việc đầu năm 2026

Sáng 5/1, ngày làm việc đầu tiên của cán bộ, công nhân viên chức sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường cửa ngõ và trục chính của Hà Nội rơi vào tình trạng đông đúc, ùn tắc kéo dài khi lượng xe vào trung tâm thành phố tăng mạnh.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên trục đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn, mật độ phương tiện tăng nhanh từ sáng sớm.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau, chiếm phần lớn mặt đường, khiến dòng xe di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên.

Tại khu vực nút giao Ngã Tư Sở hướng về trung tâm, các phương tiện xếp kín, tạo thành cảnh ùn ứ kéo dài.

Dòng xe chen chúc khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn trong buổi sáng đi làm đầu tiên của năm 2026.

Thời tiết rét đậm càng làm áp lực giao thông gia tăng khi nhiều người chuyển sang đi làm bằng ô tô thay vì xe máy.

“Tôi ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ nhưng vẫn bị kẹt ở đường Nguyễn Trãi khá lâu. Xe đông quá, phải qua nhiều đoạn giao cắt gây xung đột giao thông lớn. Ngày đầu đi làm lại nên ai cũng vội, cảm giác rất mệt”, anh Tuấn Minh, ở Hà Đông chia sẻ.

Trên đường Trần Duy Hưng, tình trạng ùn tắc không quá nghiêm trọng, tuy nhiên lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rõ rệt so với các ngày cuối kỳ nghỉ.

Đến khoảng 8h cùng ngày, hầm chui Trung Hoà theo hướng vào trung tâm thành phố bắt đầu đông đúc hơn.

Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Nhiều người mệt mỏi, sốt ruột khi thời gian di chuyển kéo dài, lo lắng muộn giờ làm việc trong ngày đầu trở lại công sở.

“Bình thường đoạn này đi không lâu, nhưng sáng nay xe đông bất thường. Tôi gần như phải nhích từng mét một, rất căng thẳng vì sợ trễ giờ họp đầu năm”, chị Lê Thuý, ở Cầu Giấy nói.

Đến gần 9h cùng ngày, dòng xe từ các hướng vẫn tiếp tục nối dài vào khu vực trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại các trục đường lớn.