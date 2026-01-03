Chưa hết nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở lại Thủ đô

Chiều 3/1, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội tăng mạnh. Nhiều người dân lựa chọn quay lại Thủ đô sớm khiến các tuyến cửa ngõ, đặc biệt là cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, rơi vào tình trạng đông xe, di chuyển chậm.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực gần trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), dòng ô tô hướng vào trung tâm thành phố tăng nhanh. Các phương tiện phải nối đuôi nhau, nhích từng đoạn ngắn trong khung giờ cao điểm.

Qua quan sát, đoạn ùn ứ kéo dài hơn 3km theo hướng từ Pháp Vân vào nội đô. Nhiều thời điểm, ô tô xếp kín 3 đến 4 làn trên cao tốc, khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

Không ít tài xế cho biết họ chọn quay lại sớm để tránh cảnh ùn tắc trong ngày cuối của kỳ nghỉ.

Trước tình trạng phương tiện dồn về đông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí và các nút giao quan trọng. CSGT liên tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện, hạn chế tình trạng xung đột giữa các luồng xe đi thẳng và rẽ lên nút giao Vành đai 3.

Không chỉ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tuyến Vành đai 3 cũng ghi nhận mật độ phương tiện hướng vào trung tâm Hà Nội tăng cao, nhiều đoạn di chuyển chậm.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, từ 1/1 đến hết 4/1/2026. Tuy nhiên, thay vì chờ đến ngày cuối cùng, nhiều người dân đã chủ động thu xếp công việc, quay lại Thủ đô từ chiều 3/1 để tránh ùn tắc và chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Tại khu vực nút giao Đỗ Mười - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lượng xe máy theo hướng từ cầu Thanh Trì vào nội thành cũng gia tăng rõ rệt. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm khi tiến sâu vào khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Anh Trần Văn Hùng (quê Bắc Ninh) cho biết, anh chọn quay lại Hà Nội bằng xe máy từ chiều 3/1 để chủ động thời gian. “Thời tiết hôm nay khá khô ráo, trời rét nhưng không mưa nên đi lại thuận lợi. Tôi về sớm để ngày mai nghỉ ngơi, chuẩn bị đi làm”, anh Hùng nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mai cho rằng việc trở lại sớm giúp tránh áp lực giao thông. “Nếu để đến ngày 4/1 mới về thì thường rất đông. Đi sớm tuy hơi mệt nhưng không phải chen chúc, nhất là khi mang theo nhiều đồ đạc”, chị Mai chia sẻ.

Dự kiến vào chiều 4/1, lượng người dân từ các tỉnh, thành quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ gia tăng nhanh chóng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội theo đó cũng đã triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai, bến xe và các trục hướng tâm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi quay trở lại Thủ đô cần chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống đèn tín hiệu; không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; không dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định; tuân thủ quy định về tốc độ và làn đường để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.