Làng cá chép đỏ xứ Thanh tất bật trước ngày Tết ông Công, ông Táo

Những ngày qua, người nuôi cá chép đỏ ở làng Tân Cổ, xã Lưu Vệ (tỉnh Thanh Hóa) khẩn trương thu hoạch cá chép đỏ, phục vụ cho thị trường Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).

Theo quan niệm dân gian, cá chép là phương tiện để ông Công, ông Táo chầu trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc lớn nhỏ của gia đình trong suốt một năm. Vì vậy, cá chép đỏ luôn được người dân lựa chọn kỹ, ưu tiên những con cá khỏe mạnh, màu sắc tươi, hình dáng đẹp.

Từ sáng sớm, nhiều hộ dân ở làng Tân Cổ đã đưa máy hút nước ra khỏi ao, kéo lưới thu hoạch, tất bật phân loại, đóng cá để kịp giao cho thương lái.

Cá chép đỏ ở Tân Cổ từ lâu nổi tiếng có hình dáng đẹp, màu đỏ đều, vảy sáng, cá sống khỏe nên được người dân nhiều nơi ưa chuộng. Nhiều hộ nuôi cho biết, năm nào thương lái cũng đặt hàng trước cả tháng, có năm còn xảy ra tình trạng “cháy hàng” vào những ngày cận Tết.

“Cá ông Táo thường được thả nuôi từ tháng 8. Đến khoảng tháng 11 âm lịch là thương lái đã liên hệ đặt hàng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên cá sinh trưởng tốt, kích cỡ đồng đều” - ông Lê Hữu Tri (67 tuổi, làng Tân Cổ, xã Lưu Vệ) cho biết.

Theo người dân, giá cá chép đỏ bán số lượng lớn tại ao năm nay dao động từ 130.000 - 150.000 đồng/kg đối với loại 20 - 30 con/kg.

Chính quyền địa phương cho biết, nghề nuôi cá phục vụ ông Công, ông Táo ở làng Tân Cổ tuy mang tính thời vụ nhưng đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình mỗi dịp cuối năm.