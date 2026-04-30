Giải tỏa khu Zone 9 "huyền thoại ăn chơi" một thời của giới trẻ Hà thành

Những ngày cuối tháng 4/2026, đi ngang qua khu vực ngã ba Trần Thánh Tông – Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội), người dân không khỏi chú ý bởi tiếng máy móc dỡ nát bê tông vang lên liên tục.

Các khối nhà xưởng cũ kỹ, mang đậm dấu ấn kiến trúc thập niên 1960 của Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2 trước đây, đang được san phẳng từng ngày.

Mục đích của cuộc đại tháo dỡ này là nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông). Dự án trọng điểm này có tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch điều chỉnh đến năm 2035, tổng diện tích khu đất được quy hoạch là 20.570 m². Trong đó, phần lớn diện tích (19.401 m²) sẽ được dành riêng cho khuôn viên Nhà tang lễ Quốc gia mở rộng, và 1.169 m² còn lại được dùng để bố trí quỹ đất tái định cư.

Để hiện thực hóa dự án, chính quyền địa phương tiến hành thu hồi khoảng 10.086 m² đất, liên quan trực tiếp đến 11 hộ dân và 2 tổ chức.

Tổng kinh phí dành cho công tác giải phóng mặt bằng, bao gồm bồi thường, hỗ trợ và dự phòng, ước tính lên tới hơn 625 tỷ đồng. Các hộ dân thuộc diện di dời được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất K=1 (theo quy định năm 2026) và được bố trí tái định cư bằng đất tại vị trí đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Hiện tại, UBND phường Hai Bà Trưng đang dốc toàn lực để hoàn tất việc phê duyệt phương án bồi thường ngay trong tháng 4/2026.

Song song với đó, công tác phá dỡ và dọn dẹp phế thải kiến trúc đang được đẩy nhanh tốc độ tối đa. Mục tiêu then chốt là bàn giao toàn bộ mặt bằng "sạch" cho chủ đầu tư trong tháng 5/2026, đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo đúng kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Năm 2013, Zone 9 nổi lên như một hiện tượng văn hóa chưa từng có, cả khu vực được coi là "tổ hợp vui chơi của giới trẻ" tập trung nhiều hàng quán từ café, bar, quán ăn, shop thời trang, studio, phòng triển lãm, lớp học Yoga, nghệ thuật… cho khách tới vui chơi, mua sắm, thư giãn... nhưng rồi cũng lụi tàn chớp nhoáng sau những thảm kịch kinh hoàng.

Đỉnh điểm của sự mất an toàn là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 19/11/2013 tại một quán bar đang trong quá trình thi công cải tạo bên trong khu vực. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 6 công nhân. Ngay sau vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội thời điểm đó là ông Nguyễn Thế Thảo đã lập tức ra "lệnh thiết quân luật", yêu cầu Zone 9 “chấm dứt hoạt động kinh doanh, cải tạo, sửa chữa nhà cửa trên khu đất số 9 Trần Thánh Tông”.

Việc san phẳng khu đất xí nghiệp cũ này cũng chính thức khép lại những tàn tích cuối cùng của khu tổ hợp giải trí đình đám một thời Zone 9.

Trong ảnh là khu vực thực hiện giải phóng mặt bằng trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.