Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố giữ nguyên phong toả để đưa Iran vào bàn đàm phán hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (29/4) cho biết ông đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc dỡ bỏ phong tỏa và mở lại eo biển Hormuz, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios, Tổng thống Trump khẳng định: "Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", đồng thời cho rằng biện pháp phong tỏa đang phát huy hiệu quả mạnh hơn cả các lựa chọn quân sự.

"Việc phong tỏa có hiệu quả hơn một chút so với việc tiến hành các cuộc không kích... Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ. Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Iran đang chịu sức ép kinh tế lớn và cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa cho đến khi đạt được các cam kết cụ thể từ phía Tehran.

"Họ muốn dàn xếp… nhưng tôi không muốn dỡ bỏ phong tỏa vì tôi không muốn họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Hàng chục tàu thuyền phải chuyển hướng do lệnh phong toả của Mỹ

Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đánh giá chiến dịch phong tỏa hải quân là "rất hiệu quả", đồng thời cho biết lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 42 tàu thương mại đang cố gắng ra vào các cảng của Iran.

"Hiện tại có 41 tàu chở dầu với 69 triệu thùng dầu mà chính quyền Iran không thể bán được. Tương đương hơn 6 tỷ USD mà giới lãnh đạo Iran không thể thu lợi về mặt tài chính", ông lưu ý.

Mỹ nói các cuộc đàm phán với Iran diễn ra "qua điện thoại"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang diễn ra "qua điện thoại", trong bối cảnh tiến trình ngoại giao vẫn chưa đạt được đột phá.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục, ông Trump nhấn mạnh việc trao đổi từ xa giúp tiết kiệm thời gian và tăng tốc phản hồi giữa các bên. "Chúng tôi đang đàm phán với họ và không còn phải thực hiện những chuyến bay kéo dài 18 giờ chỉ để xem một văn bản", ông nói.

Theo Tổng thống Mỹ, phương thức liên lạc này cho phép các bên nhanh chóng đưa ra phản hồi.

“Chúng tôi đang làm việc qua điện thoại, và điều đó rất tiện lợi. Tôi gọi điện, hoặc nhờ các cố vấn của tôi gọi điện, và bạn sẽ có câu trả lời trong vòng 15 phút", ông Trump cho biết, song vẫn thừa nhận các cuộc gặp trực tiếp thường mang lại hiệu quả tốt hơn.

Theo các nguồn tin, Pakistan có thể nhận được đề xuất hòa bình sửa đổi của Iran vào thứ Sáu. Trong bối cảnh đàm phán đang bế tắc, ông Trump cảnh báo Iran cần sớm đưa ra quyết định, nhấn mạnh rằng tiến trình hiện nay đòi hỏi sự linh hoạt và hành động nhanh chóng từ phía Tehran.