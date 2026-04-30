Chiến sự Trung Đông ngày 30-4: Mỹ - Iran quyết đấu đến cùng, giá xăng dầu leo thang

Theo đài CNN, ông Donald Trump coi hành động tiếp tục phong tỏa là cách tốt nhất để buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán.

Iran lên tiếng thách thức

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr News Agency hôm 30-4, Tổng thống Pezeshkian nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp đặt phong tỏa và các hạn chế đều trái với luật pháp quốc tế và đi ngược lại lợi ích của các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình, ổn định toàn cầu.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: AP

Tuyên bố trên đưa ra sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, đe dọa sẽ hành động nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hoạt động hàng hải của Iran.

Ông Mohsen Rezaei nhấn mạnh Iran sẽ không dung thứ cho hành động gia hạn phong tỏa của Mỹ. Những bình luận của ông Rezaei được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc gia hạn phong tỏa các cảng của Iran.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch phong tỏa các cảng biển Iran của Mỹ đã thành công, đồng thời hối thúc Tehran "hãy bỏ cuộc".

Mỹ không xuống nước

Phản ứng gay gắt, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho hay chiến dịch của Mỹ không mang lại hiệu quả, trong khi quân đội Iran khẳng định sự kiềm chế của họ cho đến nay là nhằm "tạo cơ hội cho nỗ lực ngoại giao".

Trong khi đó, căng thẳng ở eo biển Hormuz đang lan rộng khắp thị trường toàn cầu, đẩy giá dầu lên trên 120 USD/thùng và khiến giá xăng dầu ở Mỹ đạt mức cao nhất trong 4 năm.

Mỹ cho rằng việc cắt đứt xuất khẩu sẽ đẩy kho dự trữ của Iran đến mức tối đa, buộc nước này phải ngừng sản xuất. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định sức chứa còn lại của Iran có thể dự trữ sản lượng của khoảng 20 ngày.

Hai bên hiện vẫn còn nhiều bất đồng về chương trình hạt nhân và kho dự trữ uranium của Iran, lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ, việc giải phóng 20 tỉ USD tài sản của Iran, cũng như yêu cầu bồi thường chiến sự trị giá 270 tỉ USD từ phía Tehran.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được cho là đang trong "tình trạng khủng hoảng" giữa cú sốc năng lượng và kế hoạch rời đi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Kịch bản xung đột dài hạn

Trong một cuộc tranh luận nảy lửa tại Quốc hội về chi phí cho 60 ngày xung đột, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cho biết chi phí ước tính cho đến nay là dưới 25 tỉ USD.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Donald Trump đã yêu cầu các quan chức an ninh quốc gia chuẩn bị cho một cuộc phong tỏa dài hạn đối với các cảng của Iran nhằm ép buộc Tehran từ bỏ chương trình hạt nhân.

Mỹ cho biết họ đã tịch thu gần 500 triệu USD tài sản tiền điện tử của Iran theo "Chiến dịch Cuồng nộ kinh tế" nhằm tăng cường áp lực.