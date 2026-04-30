Cố vấn cấp cao Iran tuyên bố 'không dung thứ' cho hành động phong toả của Mỹ

Truyền thông nhà nước Iran hôm thứ Tư (29/4) đưa tin, Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết Tehran sẽ "không dung thứ" cho việc Mỹ gia hạn lệnh phong toả hải quân.

Trong cuộc phỏng vấn phát trên kênh IRIB, ông Rezaei nhấn mạnh: "Nếu lệnh phong tỏa tiếp tục, Iran sẽ đáp trả". Ông cho rằng biện pháp này không hiệu quả và khó thực thi trong thực tế, khi khu vực Ấn Độ Dương có phạm vi rộng lớn, cho phép Iran duy trì hoạt động hàng hải.

"Về cơ bản, việc phong tỏa như vậy không đạt được gì và họ không thể thực thi được. Ấn Độ Dương vô cùng rộng lớn, và chúng tôi có thể dễ dàng đi qua đó, chúng tôi đã từng làm như vậy rồi", ông Rezaei nói.

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei.

Phát biểu được vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng giữa hai bên.

Bên cạnh đó, ông Rezaei cũng bác bỏ các tin đồn liên quan đến tình trạng của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, khẳng định nhà lãnh đạo này vẫn "trẻ, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng", đang trực tiếp điều hành công việc đất nước.

Cảnh báo về khả năng xung đột mở rộng, ông Rezaei cho rằng bất kỳ hành động gây hấn mới nào nhằm vào Iran sẽ là "thảm họa" đối với Mỹ.

Theo ông, các lực lượng Mỹ cũng nhận thức được rủi ro nếu chiến sự tiếp diễn, bao gồm nguy cơ tàu chiến bị đánh chìm và binh sĩ thiệt mạng. Ông Rezaei thậm chí cảnh báo Iran có thể bắt giữ số lượng lớn binh lính Mỹ nếu xung đột leo thang.

"Trong trường hợp có hành động gây hấn mới, phía Mỹ nên lường trước việc chúng tôi sẽ bắt giữ một lượng lớn binh sĩ của họ", ông Rezaei lưu ý.

Những phát biểu cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh một số quan chức Mỹ thừa nhận Iran vẫn duy trì đáng kể năng lực quân sự, bất chấp các sức ép và diễn biến căng thẳng gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm cản trở các cảng biển của Iran đều "chắc chắn thất bại".

"Mọi nỗ lực áp đặt phong tỏa và hạn chế hải quân đều trái với luật pháp quốc tế, đi ngược lại lợi ích của các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định toàn cầu, và chắc chắn sẽ thất bại", hãng tin Mehr dẫn lời ông Pezeshkian hôm thứ Năm (30/4) cho biết.

