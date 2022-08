Gia đình nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận kiến nghị sớm khởi tố vụ án

Cha của nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Ninh Thuận kiến nghị cơ quan điều tra quân sự sớm khởi tố vụ án.

Sáng 3-8, trao đổi với PLO, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho hay gia đình ông kiến nghị Cơ quan điều tra quân sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân sớm khởi tố vụ án để điều tra liên quan đến vụ con gái ông tử vong.

Ông Hùng là cha của cháu Hồ Hoàng Anh, nữ sinh lớp 12, tử vong do tai nạn giao thông ngày 28-6 tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh tử vong bày tỏ bức xúc tại cuộc họp báo. Ảnh: HUỲNH HẢI

Theo ông Hùng, tại cuộc họp báo do tỉnh Ninh Thuận tổ chức chiều 2-8, Thượng tá Hà Công Sơn, Phó Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết cơ quan điều tra xác định ông Hoàng Văn Minh (sĩ quan quân đội) nghe điện thoại khi đang điều khiển ô tô, chuyển hướng không an toàn, gây ra vụ tai nạn giao thông, làm cháu Hoàng Anh tử vong. Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định hành vi này đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

Tại cuộc họp báo chiều 2-8, Thượng tá Sơn, cho biết qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, phương tiện, cơ quan điều tra xác định ông Minh có hành vi vi phạm luật giao thông. Ngoài ra, ông Minh đang sử dụng điện thoại có kết nối Bluetooth với ô tô. Sau khi xảy ra va chạm, ông Minh xuống xe có cầm điện thoại.

Theo Thượng tá Sơn, hành vi của ông Minh đủ cơ sở để khởi tố vụ án, còn cháu Hoàng Anh đi đúng làn đường, đúng tốc độ. Cơ quan điều tra đã kiểm tra nồng độ cồn của ông Minh, kết quả cho thấy ông này không vi phạm nồng độ cồn.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thừa nhận kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông Hùng là không chính xác do sai sót trong quy trình xét nghiệm.

Do đó, ông Hùng đề nghị BV Đa khoa Ninh Thuận, cơ quan công an thông báo nội dung cuộc họp báo cho Cơ quan điều tra quân sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân.

“Tôi đề nghị cơ quan điều tra quân sự khu vực 3 tiếp nhận thông tin, sớm khởi tố vụ án” - ông Hùng nói.

Tại cuộc họp báo chiều 2-8, ông Hùng bày tỏ bức xúc khi bệnh viện lấy máu xét nghiệm nồng độ cồn con gái ông nhưng không thông báo cho gia đình.

“Tôi có mặt ở đó nhưng bệnh viện không thông báo gì cả, tôi không hề hay biết. Bây giờ lại cho rằng bệnh viện phát hiện mẫu không hợp lý, muốn lấy máu lại thì gia đình đã xin về” - ông Hùng nói.

Ông Hùng nói con gái ông đang học Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - một môi trường giáo dục học sinh bài bản. Trường đã xác nhận cháu Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan hiền, chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia.

Vì vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của BV Đa khoa Ninh Thuận gây ra tiếng xấu đối với cháu Hoàng Anh. Việc này làm mất uy tín cho cháu, gia đình và nhà trường.

Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của cháu Hoàng Anh, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định.

Giám đốc Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận nhận trách nhiệm và xin lỗi gia đình nữ sinh. Ảnh: HUỲNH HẢI.

BV đã có báo cáo giải trình cho cơ quan điều tra; đồng thời báo cáo Sở Y tế kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là sai. Sở Y tế Ninh Thuận đã hủy kết quả xét nghiệm trên.

Giám đốc BV Đa khoa Ninh Thuận hứa sẽ chấn chỉnh sự việc, không để tái phạm những lần sau; đồng thời sẽ nghiêm túc kiểm điểm cá nhân, bộ phận liên quan, có biện pháp xử lý thích đáng.

“Tôi xin thành thật công khai nhận lỗi về khuyết điểm này và công khai xin lỗi gia đình cháu Hoàng Anh. Lỗi này đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và gây thêm tổn thương đối với nỗi đau mất mát của gia đình” - ông Phiên nói. Giám đốc BV Đa khoa Ninh Thuận mong gia đình cháu Hoàng Anh chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ những thiếu sót mà BV đã gây ra.

Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm cho rằng đủ điều kiện để khởi tố vụ án. Ảnh: HUỲNH HẢI. UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu sớm điều tra vụ tai nạn

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiến hành xem xét trách nhiệm, xử lý đối với các cá nhân liên quan đến sai phạm trong quá trình xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh.

