Họp báo công bố vụ nữ sinh Ninh Thuận tử nạn: Xác định người lái ôtô vi phạm

Lúc 14 giờ hôm nay (2-8), Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong sau bị tai nạn giao thông với ôtô do cán bộ Trung đoàn Không quân 937 điều khiển đang được dư luận quan tâm.

Quang cảnh cuộc họp báo

Ngoài đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Ninh Thuận, cuộc họp báo có sự tham gia của lãnh đạo các ban ngành có liên quan, như Ban Tuyên giáo, Sở Y tế, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Đại diện gia đình nạn nhân tham dự cuộc họp là ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh).

Chủ trì cuộc họp báo có ông Nguyễn Tri Long, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận, tại buổi họp báo cơ quan chức năng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan vụ việc. Buổi họp báo sẽ thông tin chính thức ai sai, ai đúng trong sự việc. Ngoài ra, phóng viên tham dự cuộc họp có thể hỏi thêm các vấn đề liên quan vụ việc đối với đại diện cơ quan có mặt.

Ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong, Công an thông báo kết quả nồng độ cồn nữ sinh này 0,79mg/100ml khiến gia đình khiếu nại

Thông tin ban đầu đưa ra tại cuộc họp báo là vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 28-6-2022, ông Hoàng Văn Minh (sinh năm 1986, nơi thường trú: Khu phố 2, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hiện là cán bộ của Trung đoàn Không quân 937, Quận chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) điều khiển ôtô mang biên kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng Công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank thì va chạm với nữ sinh Hồ Hoàng Anh (sinh ngày 15/11/2004, trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) điều khiển xe máy biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả cháu Hồ Hoàng Anh tử vong.

Ông Hoàng Văn Minh là người điều khiển ôtô mang biển kiểm soát 85A-074.07 là quân nhân của Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã thông báo cho Trung đoàn 937, Quân chủng Phòng không - Không quân đề nghị trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp nhận và giải quyết vụ tai nạn giao thông theo thẩm quyền.

Thành phần chủ trì cuộc họp báo

Ngày 30-6-2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân có Công văn số 69/ĐTHS-KV3 gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đề nghị hỗ trợ các thủ tục điều tra ban đầu: Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện, dựng lại hiện trường...

Ngày 1-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ban hành các Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, phân công Điều tra viên, Cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 12-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã ban hành Thông báo kết luận giám định số 472/TB-CSĐT và mời ông Hồ Hoàng Hùng là cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh thông báo kết luận giám định pháp y về tử thi đối với nguyên nhân tử vong của cháu Hồ Hoàng Anh theo quy định; trong đó nêu rõ:

"1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa chấn thương phần mềm cơ thể.

2. Nguyên nhân chết: Vì gia đình không đồng ý giải phẫu tử thi qua các thương khám bên ngoài tử thi, kết hợp bệnh án điều trị của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Nhận định nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng do vỡ xương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện bản cầu não hai bên trên và dưới lều, não phù lan tỏa điều trị không hồi phục. (Trong Thông báo Kết luận giám định số 472/TB-CSĐT không có nội dung thông báo về nồng độ cồn của nạn nhân).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân và Viện kiểm sát quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không - Không quân tiến hành khám phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông, tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông và tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 15-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã hoàn tất các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, phương tiện và tài liệu có liên quan đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân để điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Quân chủng Phòng không - Không quân điều tra theo quy định của pháp luật.

Về kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh: Vào lúc 8 giờ 26 phút ngày 28-6-2022, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận điều trị bệnh nhân Hồ Hoàng Anh bị tai nạn giao thông trong tình trạng hôn mê. Khoa Cấp cứu đã tích cực cấp cứu và tiến hành hội chẩn toàn viện ngay, quyết định chuyển bệnh nhân lên khoa Hồi sức tích cực Chống độc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thực hiện theo Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23-7-2014 của Bộ Y tế và Bộ Công an về việc quy định xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bác sĩ đã chỉ định xét nghiệm nồng độ cồn cho bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, đồng thời tiến hành lấy máu và thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo quy định. Kết quả: "Đến 11 giờ 00 phút cùng ngày, Kỹ thuật viên đọc kết quả trên máy sinh hóa và lưu vào phần mềm kết quả Ethanol (cồn)/[Máu] là 0,79g/L. Sau khi nhận thấy kết quả không hợp lý, khoa Hóa sinh - Vi sinh đã liên hệ với khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để xác minh lại nhưng bệnh nhân quả nặng nên người nhà đã xin về".

Qua đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc xác định lại nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, Ngày 29-7-2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có văn bản số 1869/BVT-KHTH về việc báo cáo giải trình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, nêu rõ: "khi thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, kỹ thuật viên đã không thực hiện đúng theo quy định (không thực hiện giai đoạn chạy mẫu kiểm tra trước khi chạy mẫu huyết thanh của bệnh nhân). Bên cạnh đó, khi nhận thấy kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân bất thường, kỹ thuật viên đã không thực hiện xem xét và ký trả xét nghiệm theo đúng quy định. Như vậy, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của bệnh nhân".

Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân nhanh chóng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông, sớm có kết luận làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành xem xét trách nhiệm và xử lý. Giao Sở Y tế tổ chức thăm hỏi và xin lỗi gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Vụ việc đang được dư luận rất quan tâm

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 28-6, em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn) trong lúc điều khiển xe máy từ trường về thì bị tai nạn với một ôtô do cán bộ Trung đoàn Không quân 937 và tử vong. Sau đó, gia đình nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm.

Ông Hồ Hoàng Hùng bức xúc, gửi đơn khiếu nại lên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và cơ quan chức năng vì cho rằng một học sinh đi đến trường lúc sáng thì làm sao có thể có nồng độ cồn. Ông Hùng yêu cầu trả lại sự trong sạch cho người đã chết; đề nghị giám định đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm với mẫu máu của gia đình để xác định có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không. Cùng với đó, nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai.

Liên quan đến vụ việc này, Thạc sĩ Trương Khắc Chí, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thừa nhận với Báo Người Lao Động có sai sót trong quá trình trả kết quả nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh.

Phó giám đốc bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thừa nhận trong ngày hôm đó (ngày làm xét nghiệm mẫu máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh), tất cả xét nghiệm khác làm đúng quy trình. Tuy nhiên, riêng mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh, kỹ thuật viên đã "đốt cháy giai đoạn", bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm. Về mặt chuyên môn, kết quả đo nồng độ cồn của bệnh nhân Hồ Hoàng Anh không đáng tin cậy.

