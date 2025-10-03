Facebooker Hoàng Hường bị khởi tố

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Hường để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, Cơ quan điều tra khởi tố 2 em rể và 3 nhân viên của Hoàng Hường.

Chuyên án do Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện sai phạm xảy ra tại các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Hoàng Hường có18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do chị lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng 1 số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: FBNV

Hoàng Hường, 38 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, là một dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Chị sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.

Khởi đầu với nền tảng chuyên môn dược, Hường sau đó lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.

Trong các nội dung quảng cáo, Hường từng giới thiệu sản phẩm có công dụng "chữa hôi miệng từ kiếp trước", "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"... Năm 2022, doanh nghiệp của Hoàng Hường bị Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế xử phạt 65 triệu đồng về hành vi quảng cáo sai lệch.

Không chỉ dừng ở kinh doanh, Hoàng Hường còn nổi lên như một "hiện tượng mạng" bằng hàng loạt các hoạt động phô trương sự giàu có như rải tiền trên cầu thang, dẫm lên tiền, khoe bất động sản nghìn tỷ. Hường cũng nhiều lần bị chỉ trích nặng nề vì những phát ngôn thiếu chuẩn mực.