Người phụ nữ bị bắt vì liên quan sai phạm của Hoàng Hường

Ngày 29/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã bắt tạm giam An về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự. Các sai phạm cụ thể của An chưa được công bố.

Đây là diễn biến mới khi C01 mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, chỉ đạo.

Bị can Nguyễn Thị Tường An. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, C01 đã khởi tố, tạm giam Hoàng Hường cùng 5 người khác để điều tra cùng tội danh. Những người này bị cáo buộc vi phạm về kế toán, để ngoài doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh; để ngoài sổ sách kế toán doanh thu và kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu.

Hoàng Hường khi chưa bị khởi tố. Ảnh: FBNV

Hoàng Hường là dược sĩ, doanh nhân và là gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường - chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh.

Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội. Thông qua các buổi livestream trên Fanpage, TikTok có hàng triệu người theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một người phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.