Đường phố Hà Nội cuối thập niên 1990 qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhật

Nhiếp ảnh gia chụp một quầy bán áo trên phố Hàng Gai năm 1998. Ông nhận định đây là con phố sôi động với nhiều cửa hàng lưu niệm.

Trên trang cá nhân, ông Yuichi Kobayashi thường chia sẻ lại những bức ảnh chụp Hà Nội, trong đó phần lớn được thực hiện vào những năm 1990. Qua đó, người xem được nhìn lại nhịp sống của thủ đô cách đây gần ba thập niên.

Dòng người đi xe máy trên đường Lê Thái Tổ năm 1998. Theo tác giả, dù mật độ khá đông đúc, thời điểm đó là chiều chủ nhật, không phải giờ cao điểm nên ông vẫn cảm nhận được bầu không khí thư thái.

Một cửa hàng trên phố Hàng Đường năm 1998.

Những năm 1990, nhiếp ảnh gia sử dụng máy ảnh phản xạ ống kính đơn (SLR) để chụp. Khoảng hai năm trước, ông cho biết chuyển đổi hình ảnh trên phim thành dạng dữ liệu kỹ thuật số, chủ yếu dùng máy SLR, kết hợp điện thoại.

Nhiếp ảnh gia ghi lại một góc cửa hàng đồ chơi trên phố cổ năm 1998.

Ông Yuichi Kobayashi sinh năm 1967, đến Hà Nội lần đầu vào tháng 2/1995, dành nhiều thời gian đi khắp các con phố để chụp nhịp sống tại đây. Trong ký ức của nhiếp ảnh gia, phố cổ khi ấy khá yên tĩnh.

Người đàn ông nằm nghỉ tạm trên chiếc xe máy vào khoảng năm 1998. Theo tác giả, đây là một trong những cảnh tượng mà ông thường thấy. Nhiếp ảnh gia ngưỡng mộ khi ai đó có thể ngủ trong tư thế này, gọi đây là "tuyệt chiêu".

Một quầy sách vỉa hè trên phố Tràng Tiền, khoảng năm 1997.

Kobayashi có nhiều bức ảnh chụp phố Tràng Tiền cả ban ngày lẫn buổi đêm. Ông cũng thích đi dạo quanh Bờ Hồ bởi coi nơi đây là ''trung tâm của Hà Nội''.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào năm 1998. Trên đường, người dân đi xe máy, tản bộ, gánh hàng bán rong, tạo không khí nhộn nhịp.