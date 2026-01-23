Miền Bắc ấm hơn sau ngày rét "đỉnh điểm", dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2026

Dự báo thời tiết mới nhất: Miền Bắc ấm hơn sau ngày rét đỉnh điểm, dự báo vẫn có rét đậm, rét hại trong 2 ngày tới

Tin dự báo thời tiết mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (23/1), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, trong 24-48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Ngày 24/1 khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, dự báo thời tiết trời rét đậm, rét hại; ngày 24/1 còn duy trì trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, dự báo thời tiết 24-48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo thêm, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên ngày và đêm 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và mưa tuyết.

Cập nhật dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2026

Thông tin thêm về nhận định thời tiết từ tháng 2 tới 4/2026, các chuyên gia khí tượng Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu.

Dự báo, trong khoảng 3 tháng tới, hiện tượng ENSO khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức trong khoảng 15-25%.

Không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 2/2026. Do đó, cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt các khu vực vùng núi phía Bắc và có thể kèm theo hiện tượng băng giá, mưa tuyết.

Như vậy, dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2026 trong kỳ nghỉ 9 ngày sắp tới (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ, tức từ 14 tới 22/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh.

Ngoài ra, Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 ở miền Đông Nam Bộ, sau đó xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng dần sang miền Tây Nam Bộ. Phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3.

Từ khoảng tháng 4, nắng nóng khả năng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, sau đó mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tháng.

Cũng trong 3 tháng này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong đó, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế trong tháng 2-3/2026 và khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong tháng 4 có nhiệt độ trung bình cao hơn 0,5-1°C so với nhiều năm.