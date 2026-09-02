Miền Bắc, miền Trung nắng nóng gay gắt hết ngày mai

Mức nhiệt phổ biến là 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/9, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nắng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35- 36 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 45-55%.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng hết ngày mai. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 3/9, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 4/9 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Bão số 5 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9

Về diễn biễn bão số 5, hồi 13 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Bão số 5 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày 5/9.

Đến 13 giờ ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc - 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, trong khoảng 115,5-119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 4/9, bão đổi hướng Tây, di chuyển với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc - 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, từ 114,0-118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

13 giờ ngày 5/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/giờ. Tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, từ 113,0-116,5 độ Kinh Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.