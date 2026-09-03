Điểm danh khu vực có mức nhiệt cao nhất hôm nay trong đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ còn tiếp diễn trong ngày hôm nay.

Nguyên nhân do hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 5 với trường gió Bắc và Tây Bắc khô thổi xuống sẽ xua tan mây ẩm, khiến cho trời nắng mạnh và nhiệt độ cao.

Dự báo mức nhiệt cao nhất hôm nay sẽ là phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai), phường Hà Giang (Tuyên Quang) với mức nhiệt 37 độ, mức nắng nóng gay gắt.

Tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 35-36 độ. Thời gian nắng nóng tập trung về trưa và chiều.

Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội có mức nhiệt cao trong ngày hôm nay. Ảnh: T.H

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tại khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 04/9 nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông có xu hướng gia tăng khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, hội tụ mây ẩm nhiều hơn vào trong đất liền. Dự báo có những điểm mưa to với lượng trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, trong mưa dông có thể đi kèm sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Trước khi có mưa, buổi sáng và trưa Cao nguyên Trung Bộ trời nhiều mây, dịu mát mức nhiệt cao nhất không quá 28 độ. Còn khu vực Nam Bộ sáng trưa có nắng mây đan xen, mức nhiệt cao nhất từ 31-33 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 4/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; thời kỳ từ 09-11/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.