Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an Ninh Bình điều tra mở rộng vụ lừa đảo 250 tỷ đồng

Theo nội dung thư, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng bắt 12 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan vụ án. Quá trình điều tra xác định nhóm này lợi dụng địa bàn nước ngoài để thiết lập tổ chức tội phạm, hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Bộ Công an

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như giả danh cơ quan thực thi pháp luật, công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng để tiếp cận và lừa người dân chuyển tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng của 500 người.

Trong thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá kết quả phá án thể hiện sự phối hợp giữa Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 6, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 12 người. Nguyễn Văn Cương (SN 1998) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992), cùng trú Bắc Ninh, là 2 kẻ cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này tuyển công dân Việt Nam sang Campuchia, tổ chức lừa đảo qua mạng bằng nhiều thủ đoạn như giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng; lập website, ứng dụng giả; mời đầu tư tài chính, tiền ảo và tuyển cộng tác viên trực tuyến.