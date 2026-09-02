Bão số 5 tiếp tục đổi hướng, quay ngoặt lại trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Bão số 5 tiếp tục đổi hướng, quay ngoặt lại nơi xuất phát.

Dự báo đến 10 giờ ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ, ở vị trí khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng kinh độ 115,5–119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

10 giờ ngày 4/9, bão chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ, ở vị trí khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng kinh độ 114,5–119,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

10 giờ ngày 5/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5–10 km/giờ, ở vị trí khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, trong khoảng kinh độ 113,0–117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Về thời tiết trên biển, hiện nay đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc, nối với cơn bão số 5. Hồi 07 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông.

Trong ngày và đêm 2/9, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Gió có hướng nhiều hướng. Sóng biển cao từ 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m, hướng sóng nhiều hướng.

Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 3,0-5,0m, hướng sóng Tây Nam.

Từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m, hướng sóng Tây Nam.

Ngoài ra, ngày và đêm 2/9, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông, phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2,0m.

Cảnh báo ngày và đêm 3/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, và vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.