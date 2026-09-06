Nepal lại sạt lở, hai công nhân thủy điện thiệt mạng

Theo hãng thông tấn quốc gia Nepal RSS, ngày 5/9, một vụ sạt lở đã xảy ra vào khoảng 11h tại tuyến đường gần công trường của dự án thủy điện Super Seti đang được xây dựng ở khu vực Sandal, vùng Machhapuchchhre-1, huyện Kaski, miền Trung Nepal.

Hai công nhân đang làm việc tại hiện trường bị thương nặng do đất đá sạt xuống. Các nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát huyện Kaski Birendra Kumar Paswan cho biết cả hai đã tử vong trong quá trình điều trị.

Ảnh minh hoạ một trận lở đất tại Nepal. Nguồn: risingnepaldaily

Cảnh sát xác định hai nạn nhân là Ayush Rai (26 tuổi) quê tại Pakhribas, huyện Dhankuta và Kisan Rai (27 tuổi) đến từ Kepilasgadhi, huyện Khotang. Nguyên nhân dẫn tới vụ sạt lở hiện đang được điều tra, làm rõ.

Được biết, dự án thủy điện Super Seti có công suất thiết kế 24 MW và hiện đang trong quá trình xây dựng tại Machhapuchchhre.

Trước đó, hôm 4/9, một vụ sạt lở khác ở Nepal được ghi nhận tại khu vực Bhattar thuộc vùng Apihimal, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Chaulani.

Giới chức địa phương cho biết, lực lượng cảnh sát đã được điều tới hiện trường, trong khi người dân tại các khu dân cư dọc sông Chaulani được yêu cầu nâng cao cảnh giác trước nguy cơ phát sinh thêm sự cố.

Theo quan chức địa phương Barta Raj Paudel, hiện nhà chức trách chưa nhận được thông tin chính thức về mức độ thiệt hại do vụ sạt lở gây ra.

Hai vụ việc nêu trên xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang căng mình khắc phục hậu quả trận lũ quét thảm khốc ngày 26/8, khiến ít nhất 1.344 người thiệt mạng và khoảng 4.887 người vẫn mất tích tính đến ngày 5/9.

Tuy vậy, những trường hợp sống sót kỳ diệu được phát hiện và giải cứu thành công sau 9-10 ngày thảm hoạ, đang củng cố hy vọng và thúc đẩy lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các đường hầm, công trình còn bị bùn đất cô lập.