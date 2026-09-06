Đơn vị tinh nhuệ bí ẩn của Nga tuyên bố gây choáng: 1 triệu UAV FPV được tung vào chiến trường Ukraine

Ảnh minh họa Defence

Trung tâm Công nghệ Không người lái Tiên tiến Rubicon của Nga cho biết các kíp vận hành thuộc đơn vị này đã sử dụng hơn 1 triệu UAV FPV và đánh trúng hơn 280.000 mục tiêu tại Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 8/2026, tờ Defence đưa tin.

Thông tin được Rubicon đăng trên kênh Telegram chính thức. Theo đơn vị này, với quy mô hoạt động trong 20 tháng, Rubicon đã trở thành “đơn vị dẫn đầu không thể tranh cãi” về sử dụng UAV FPV trong số các lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine.

Rubicon cũng cho biết đã công bố hơn 45.000 video ghi lại các cuộc tấn công trên Telegram. Đơn vị này nói rằng những đoạn video mới về hoạt động tác chiến, chiến thuật và lịch sử phát triển của lực lượng được đăng tải hàng ngày.

Tuy nhiên, tất cả những con số trên đều do chính Rubicon công bố và chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

“Cỗ máy UAV” của Nga phát triển thần tốc

Rubicon được thành lập ngày 2/8/2024 theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Theo phân tích của chuyên gia Rob Lee và nhà vận hành UAV hải quân Ukraine Dmytro Putiata, trung tâm này ra đời một phần nhằm đáp trả sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị UAV chuyên biệt Ukraine và sáng kiến “Drone Line”.

Mục tiêu của Moscow là tập trung hoạt động nghiên cứu, mua sắm và triển khai chiến đấu các hệ thống không người lái vào một đầu mối duy nhất, thay vì để những hoạt động này phân tán giữa nhiều dự án được tài trợ bởi các nhóm tình nguyện.

Các cuộc điều tra độc lập xác định chỉ huy Rubicon là Đại tá Sergei Budnikov, một cựu sĩ quan pháo binh và lính thủy đánh bộ 37 tuổi. Đơn vị này được cho là có cơ sở huấn luyện tại Patriot Park gần Moscow.

Quy mô Rubicon cũng tăng rất nhanh. Theo các dữ liệu được Foreign Policy Research Institute phân tích, quân số của đơn vị tăng từ khoảng 1.450 người vào năm 2025 lên khoảng 5.000 người vào năm 2026.

Rubicon được tổ chức thành các đơn vị quy mô tương đương tiểu đoàn, mỗi đơn vị vận hành hàng chục nhóm UAV tấn công sử dụng cả máy bay bốn cánh quạt và UAV cánh bằng.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng quá nhanh cũng tạo ra vấn đề. Phân tích độc lập cho rằng quá trình tuyển quân tăng tốc đã gây áp lực lên nguồn nhân lực và có nguy cơ làm suy giảm chất lượng đào tạo chuyên biệt từng giúp các đơn vị Rubicon ban đầu đạt hiệu quả cao.

UAV sợi quang trở thành “vũ khí đáng sợ”

Rubicon bắt đầu thu hút sự chú ý lớn trong các trận chiến tại tỉnh Kursk của Nga vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, sau khi Ukraine tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực này hồi tháng 8/2024.

Các chỉ huy Ukraine được truyền thông độc lập dẫn lời từng mô tả những UAV dẫn đường bằng cáp quang của Rubicon là mối đe dọa nghiêm trọng. Công nghệ này giúp UAV chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử vốn thường được sử dụng để vô hiệu hóa drone.

Rubicon sau đó tiếp tục hoạt động trên nhiều mặt trận. Tại hướng Kupiansk, một sĩ quan Ukraine từng nói với truyền thông nước này rằng việc Rubicon sử dụng UAV FPV cùng các hoạt động rải mìn từ xa đã gây ảnh hưởng đáng kể tới tuyến hậu cần của Ukraine.

Những hoạt động này cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV giá rẻ trong chiến tranh hiện đại, khi drone có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ từ trinh sát, theo dõi mục tiêu đến tấn công trực tiếp và phá hoại hậu cần.

Dù tuyên bố của Rubicon gây chú ý, các đánh giá độc lập lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn.

Rubicon thực sự đã đóng góp vào những bước tiến của lực lượng Nga quanh Pokrovsk, Myrnohrad và Kostyantynivka trong năm 2025. Tuy nhiên, phân tích của Foreign Policy Research Institute cho rằng, hoạt động của đơn vị này không làm thay đổi căn bản thế giằng co trong cuộc chiến UAV trên toàn tuyến mặt trận.

Dù vậy, ngay cả khi chưa thể kiểm chứng con số 1 triệu UAV, tuyên bố của Rubicon vẫn cho thấy quy mô khổng lồ của cuộc chiến drone tại Ukraine, nơi UAV FPV đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường.