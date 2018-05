Đình chỉ 3 cán bộ quản lý thị trường đi xe ô tô lạ, đề "Xe báo chí"

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 06:50 AM (GMT+7)

3 cán bộ thuộc Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh vừa bị đình chỉ công tác vì sử dụng xe ô tô "lạ", trang bị đèn ưu tiên và gắn biển đề "Xe báo chí", dừng xe tải đang lưu thông không đúng quy trình.

Ngày 28-5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ công tác 10 ngày đối với 3 cán bộ thuộc tổ công tác số 2 đội QLTT số 5 về việc dừng xe tải lưu thông không đúng quy trình.

3 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: ông Nguyễn Thanh Bình, Phó đội trưởng; ông Bùi Tố Bắc và bà Trần Thị Ngọc Hà, đều là kiểm soát viên thị trường, thuộc tổ công tác số 2, đội QLTT số 5 trực thuộc Chi cục QLTT Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 26-5, tại Quốc lộ 18A (đoạn chạy qua địa phận phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), tổ công tác số 2 của đội QLTT số 5 đã sử dụng xe ô tô KIA mang BKS 14A-295.51 trang bị đèn ưu tiên và dán biển ghi chữ "Xe báo chí" trên kính phía trước đã bất ngờ vượt lên ép xe tải mang BKS 34C-107.67 vào lề đường.

Khi chiếc xe tải vừa đỗ vào lề đường, 1 người mặc trang phục của lực lượng QLTT lập tức trèo lên xe tải "kiểm tra" mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.

Cán bộ QLTT dừng xe không đúng quy trình

Phát hiện tốp người này cùng chiếc xe có nhiều dấu hiệu bất thường, lái xe tải đã nhanh chóng quay video và chụp ảnh lại chiếc xe này, đồng thời thông báo sự việc tới Công an phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chiếc xe KIA mang BKS 14A-295.51 không tồn tại trên hệ thống đăng kiểm của Cục Đăng kiểm (Bộ GTVT). Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản đưa chiếc xe về trụ sở công an để làm rõ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng Đội QLTT số 5 - Chi cục QLTT Quảng Ninh, chiếc xe KIA màu tím giống với xe của cơ quan, nhưng BKS 14A-295.51 thì không đúng.

Ông Tuấn thông tin thêm đội có kiểm tra xe ô tô theo đề nghị của Hiệp hội Gas Quảng Ninh, cụ thể là hãng gas Hồng Hà.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Chi cục QLTT Quảng Ninh tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng pháp luật.