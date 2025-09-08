Hình ảnh dẫn giải cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tới tòa

Ông Phạm Thái Hà được dẫn giải tới toà sáng nay.

Gần 7h hôm nay (8/9), ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) và các bị cáo được dẫn giải đến TAND TP Hà Nội để xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Trong vụ án này, ông Phạm Thái Hà (cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội) bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Có 5 bị cáo thuộc Tập đoàn Thuận An phải hầu tòa gồm: Nguyễn Duy Hưng (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT), Trần Anh Quang (SN 1985, cựu Tổng giám đốc), Nguyễn Khắc Mẫn (SN 1983, cựu Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1973, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam), Hoàng Thị Lê Hạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật).

Theo cáo buộc, khi biết tỉnh Bắc Giang (cũ) có chủ trương triển khai thực hiện dự án cầu Đồng Việt, do có mối quan hệ thân thiết từ trước nên ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) đã đặt vấn đề nhờ ông Phạm Thái Hà (khi đó là Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) giới thiệu, tác động đến ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) giúp đỡ, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công dự án.

Đến cuối tháng 12/2021, trong bữa cơm tối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, ông Phạm Thái Hà giới thiệu ông Nguyễn Duy Hưng với ông Dương Văn Thái và nói, Tập đoàn Thuận An là “đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho Tập đoàn này tham gia dự án cầu Đồng Việt”.

Khi đó, ông Thái nói sẽ quan tâm. Cáo buộc cho rằng, sau buổi gặp gỡ đó, ông Thái đã tác động đến ông Nguyễn Văn Thạo (khi đó là Giám đốc Ban QLDA tỉnh Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An.

Theo VKSND Tối cao, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu dự án tại các tỉnh khác như Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (cũ), ông Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT (cũ) nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Ông Nguyễn Duy Hưng còn trực tiếp gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ GTVT (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án…

Sai phạm của ông Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, hành vi của Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến việc nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.