Bão số 7 giật lên cấp 11, dự báo tiếp tục mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng 7-9, tâm bão ở khoảng 18,9 độ vĩ Bắc; 114,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 7

Gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 8-9 (62–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm. 4 giờ ngày 8-9, tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc – 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc và trong khoảng kinh tuyến 111,5–117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực biển phía Bắc Biển Đông được đánh giá ở mức 3.

Bão số 7 gây biển động rất mạnh

Đến 4 giờ ngày 9-9, bão đi theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần. Tâm bão khi đó ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng về phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ và giữa kinh tuyến 110,0–115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực biển phía Tây Bắc Biển Đông vẫn ở mức 3.

Chiều cùng ngày 9-9, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với cường độ gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 7, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7–8, khu vực gần tâm bão mạnh cấp 9–10, giật cấp 13; sóng biển cao từ 3–5 m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.