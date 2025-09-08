Tổng thống Mỹ lên tiếng sau vụ 300 công dân Hàn Quốc bị bắt ở nhà máy Hyundai

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Sau chiến dịch thực thi di trú tại nhà máy pin Hyundai ở Georgia, tôi kêu gọi tất cả các công ty nước ngoài đang đầu tư vào Mỹ hãy tôn trọng Luật Di trú của chúng tôi”, ông Trump viết trên Truth Social.

"Khoản đầu tư của các bạn được hoan nghênh, và chúng tôi khuyến khích các bạn đưa hợp pháp những người thông minh, có kỹ thuật cao, đến để sản xuất ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh chóng và hợp pháp để các bạn làm điều đó. Đổi lại, chúng tôi yêu cầu các bạn tuyển dụng và đào tạo công nhân Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông sẽ xem xét những gì đã xảy ra, nhưng khẳng định vụ việc không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của ông với Hàn Quốc. Ông cũng sẽ cân nhắc khả năng một số chuyên gia nước ngoài được phép đến Mỹ để giúp đào tạo công nhân Mỹ.

Bài viết được Tổng thống Trump đăng tải sau khi cơ quan di trú Mỹ thực hiện lệnh khám xét tại một công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện do Công ty HL-GA Battery, liên doanh giữa Hyundai Motor và LG Energy Solution, vận hành. Họ mô tả cuộc đột kích là một phần của quá trình điều tra hình sự về các hành vi tuyển dụng bất hợp pháp.

Tổng cộng khoảng 475 người đã bị bắt, trong đó có hơn 300 công dân Hàn Quốc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận, các công nhân bị bắt là những người bị cấm làm việc tại Mỹ sau khi vượt biên trái phép hoặc ở lại quá hạn thị thực. “Ông trùm” phụ trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng Tom Homan tuyên bố, cơ quan di trú nước này sẽ mở rộng các cuộc đột kích nhập cư vào nơi làm việc.

Phản ứng của Seoul

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết đã hoàn thành các cuộc đàm phán để trả tự do cho những người Hàn Quốc bị bắt giữ, và quá trình đưa họ về nước đang được tiến hành.

Một máy bay sẽ được điều động để đưa các công dân Hàn Quốc về nước ngay khi quá trình xử lý thủ tục của Seoul và Washington hoàn tất.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Washington Cho Ki-joong cho biết, các công nhân có thể sẽ lên máy bay vào ngày 10/9.

Mối quan hệ giữa Washington và Seoul, một đồng minh và nhà đầu tư quan trọng của Mỹ, vẫn còn căng thẳng khi hai bên đang tìm cách thống nhất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận thương mại được công bố vào tháng 7.

Thỏa thuận thương mại bao gồm một quỹ trị giá 350 tỷ đô la để giúp các công ty Hàn Quốc thâm nhập thị trường Mỹ, trong khi Hyundai cho biết công ty này đang tăng khoản đầu tư vào Mỹ lên 26 tỷ đô la, bao gồm một cơ sở robot tại Mỹ.

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ đến thăm Hàn Quốc vào tháng 10 để tham dự sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).