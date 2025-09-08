Nga lần đầu bắt được “Báo chiến” Leopard 1A5: Biểu tượng phương Tây gục ngã ở Pokrovsk

Ngày 7/9, những bức ảnh cho thấy chiếc Leopard 1A5 bị bắt giữ gần thành phố Pokrovsk, hướng Donetsk đã được đăng tải lên mạng xã hội. Chiếc xe tăng này, vốn đã được nâng cấp tại Ukraine với các khối giáp nổ phản ứng kiểu Kontakt-1 và lưới chống UAV có thể thu gọn, xuất hiện trong tình trạng hư hỏng nặng.

Kể từ cuối năm 2023, hơn 100 xe tăng Leopard 1A5 đã được chuyển giao cho Ukraine. Số xe này do Đức, Đan Mạch và Hà Lan cung cấp. Hàng chục chiếc khác dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển đến Ukraine. Một số xe được mua từ các nhà thầu tư nhân ở Bỉ và Ý. Một công ty Thụy Sĩ cũng bị cho là có liên quan gián tiếp đến một trong các thương vụ.

Leopard 1, được đưa vào biên chế từ những năm 1960, là tiền thân của loại Leopard 2 tiên tiến hơn. Xe tăng này trang bị pháo nòng xoắn 105 mm Royal Ordnance L7A3 L/52. Giáp của Leopard 1 chỉ ở mức trung bình, hiệu quả chủ yếu trước pháo tự động cỡ nhỏ và súng máy hạng nặng.

Phiên bản A5 được trang bị hệ thống ngắm bắn có khả năng hoạt động cả ngày và đêm, tương đương với các hệ thống được lắp đặt trên những phiên bản Leopard 2 đầu tiên.

Lực lượng Kiev đã triển khai Leopard 1A5 với quy mô rất hạn chế, do phần lớn các xe này được bàn giao trong tình trạng kỹ thuật rất kém. Dù vậy, hơn 20 chiếc đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc làm hư hại.

Đáng chú ý, trong hai năm qua, Ukraine cũng đã tiếp nhận khoảng 60 xe tăng Leopard 2 gồm các biến thể A4, A6 và Stridsvagn 122 của Thụy Điển (tương tự A5) từ Đức và các quốc gia hậu thuẫn khác. Hơn 50 chiếc trong số đó đã bị mất.

Ukraine từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào xe tăng Leopard, đặc biệt trong cuộc phản công mùa xuân năm 2023. Tuy nhiên, nhanh chóng lộ rõ rằng loại xe tăng này không có khả năng sống sót tốt hơn so với các mẫu mà nước này thừa hưởng từ Liên Xô. Trên thực tế, chúng còn đòi hỏi công tác bảo dưỡng phức tạp hơn, gây thêm gánh nặng cho lực lượng Kiev.