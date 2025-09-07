Tổng Công ty Điện lực TP HCM nói gì khi người dân tự lắp công tơ điện để đối chứng?

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng bất thường, có hộ tăng từ 1-2 triệu đồng/tháng so với trước đây, khiến không ít người hoang mang và có dự tính lắp công tơ điện để đối chứng.

Công tơ điện có nhiều mức giá

Ông Nguyễn Thanh Sơn (ngụ TP HCM), cho biết tiền điện tháng 8 của gia đình tăng 400.000 - 500.000 đồng, từ mức 1,2 triệu đồng lên hơn 1,6 triệu đồng dù ông cảm thấy không sử dụng nhiều.

Trước lo ngại liệu số liệu có chính xác hay không, một số bạn bè khuyên ông nên lắp thêm công tơ điện để đối chiếu.

Theo ghi nhận, trên mạng xã hội cũng như tại một số cửa hàng điện ở TP HCM, nhu cầu tìm mua công tơ điện bắt đầu tăng.

Ông Thành - chủ một cửa hàng điện, cho biết khi có thông tin giá điện tăng bất thường, cũng bắt đầu có khách hỏi mua công tơ để lắp trong nhà để đối chứng số liệu. Hiện mặt hàng này có giá 220.000 đồng/cái, có kiểm định, nhưng khách phải tự lắp đặt.

Trên thị trường offline và online, giá công tơ dao động từ 200.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng tùy loại, song phần lớn người mua sẽ phải tự lắp đặt.

Công tơ điện có giá 220.000 đồng, khách phải tự lắp đặt

Công tơ điện có nhiều mức giá khác nhau trên thị trường

Hai vấn đề cần lưu ý khi muốn lắp công tơ điện

Trước hiện tượng này, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), cho rằng việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro và có hai vấn đề đáng lưu ý.

Theo ông Kiên, thứ nhất, số liệu giữa các công tơ khó có thể khớp hoàn toàn do sai số kỹ thuật. Cụ thể, các công tơ của ngành điện đều được kiểm định đạt trước khi lắp đặt cho khách hàng. Việc thực hiện kiểm định các công tơ này do các trung tâm, đơn vị được Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cấp phép. Quy trình kiểm định tuân thủ theo các quy định về đo lường Việt Nam.

Còn đối với các công tơ bán trên thị trường, người dân có thể mua phải các công tơ không đạt tiêu chuẩn về đo lường, hoặc đối với các công tơ đạt tiêu chuẩn thì với cấp chính xác 1,0 hoặc 2,0 (tương ứng sai số cho phép của công tơ là ±1% (sai số từ -1% đến +1%), hoặc ±2% (sai số từ -2% đến +2%)) sẽ khó trùng khớp hoàn toàn khi đối chứng.

Thứ hai, việc người dân tự ý lắp đặt công tơ điện đối chứng không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, do không phải ai cũng có chuyên môn về điện. Ngoài ra, điều này còn ảnh hưởng đến mỹ quan.

Ông Kiên cho biết, trong trường hợp nghi ngờ bất thường, người dân có thể liên hệ điện lực để được kiểm định. Tuy nhiên, nếu quá nhiều trường hợp cùng yêu cầu, ngành điện sẽ khó đáp ứng đủ nguồn lực, bởi việc tháo gỡ, mang đi kiểm định và thay thế công tơ đều tốn nhiều thời gian và chi phí.

Ngoài ra, đối với trường hợp khách hàng yêu cầu kiểm định độc lập, chi phí kiểm định sẽ do khách hàng chi trả nếu công tơ đạt cấp chính xác.

Đại diện EVNHCMC khuyến nghị người dân nên tận dụng các tiện ích sẵn có trên ứng dụng EVNHCMC, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hằng ngày, đồng thời sử dụng công cụ nhập dữ liệu để ước lượng mức tiêu thụ dựa trên thiết bị trong gia đình.

"Ví dụ, người dùng có thể nhập số lượng bóng đèn, tủ lạnh, máy lạnh cùng thời gian sử dụng để so sánh với sản lượng điện thực tế. Công cụ này cũng giúp phát hiện trường hợp bất thường, hoặc do rò rỉ điện nếu có" - ông Bùi Trung Kiên nói.

Đại diện một công ty điện tại TP HCM khuyến cáo, khi có nhu cầu lắp đặt điện, người dân nên cẩn trọng và thuê thợ có chuyên môn để tránh sự cố đáng tiếc.