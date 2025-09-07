Khởi tố trùm giang hồ Mạnh "gỗ"

Tối 7-9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ"; SN 1974, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 7-9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng có hành vi "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ".

"Trùm giang hồ" Mạnh "gỗ" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngoài "trùm giang hồ" Mạnh "gỗ", Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can khác trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: Trần Văn Quang (SN 1991, ngụ phường Hạc Thành); Lê Đình Trình (SN 1981; ngụ xã Sao Vàng); Vũ Ngọc Đợi (SN 1972; ngụ xã Lương Sơn), Lê Quang Vinh (SN 1983); Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, cùng ngụ xã Lam Sơn); Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974; ngụ phường Đông Quang); Nguyễn Hữu Hải (SN 1980; ngụ phường Hạc Thành); Phạm Văn Biên (SN 1978; ngụ xã Thiệu Hóa) và Dương Đình Sơn (SN 1979; ngụ xã Lưu Vệ).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Lê Đình Trình, Vũ Ngọc Đợi và Lê Quang Vinh góp vốn cùng nhau đi buôn gỗ Samu từ Lào về Việt Nam (đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm không được kinh doanh tại Việt Nam).

Để có thể đưa trót lọt các xe gỗ từ Lào về Việt Nam, các đối tượng trên đã đến gặp Nguyễn Văn Mai tức Mạnh "gỗ" nhờ lo lót đưa hối lộ (tiền) cho kiểm lâm để các xe gỗ khi từ Lào về Việt Nam không bị bắt.

Mạnh gỗ và những người có liên quan trong vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để thực hiện hành vi đưa tiền cho cán bộ kiểm lâm, Mạnh "gỗ" thống nhất với Lê Đình Trình liên lạc với cháu của Mạnh "gỗ" là Trần Văn Quang để thông báo ngày, giờ xe gỗ của Trình đi qua trạm của Kiểm lâm và quy định mức tiền lo lót cho các xe gỗ. Quá trình nhờ lo lót, Trình đã chuyển cho Quang tổng số tiền 3,2 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh "gỗ") đến cơ quan công an để điều tra làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ. Căn cứ các hành vi vi phạm của đối tượng, công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ" ở số 91, đại lộ Lê Lợi.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Mạnh "gỗ" là "tay chân" đắc lực và cũng là "quân sư" của Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") - một "trùm giang hồ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ trước đó.