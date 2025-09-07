"Bà trùm hoa hậu" giúp Thùy Tiên ký hợp đồng trốn trách nhiệm

Trong vụ án Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa dối 56.385 khách hàng với tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng. Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, riêng hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỉ đồng.

Hoa hậu Thùy Tiên (thứ 2 từ phải qua), Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (ngoài cùng bên trái) trong lần quảng cáo ở "vùng nguyên liệu" làm kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Trong khi đó, kẹo Kera là sản phẩm của Thùy Tiên và các cổ đông Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt hợp tác, làm ăn chung. Đặc biệt, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận theo thỏa thuận góp vốn (sau đó tăng lên 30% kể từ ngày 12-12-2024). Do đó, Thùy Tiên cũng phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh, chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Cơ quan điều tra xác định Hoa hậu Thùy Tiên có trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng và đại diện cho nhãn hàng tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và Công ty Chị Em Rọt.

Trong quá trình thực hiện, Thùy Tiên trực tiếp tham gia các nhóm để điều hành việc xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, duyệt các bài đăng giới thiệu sản phẩm, chạy chương trình... để giới thiệu, phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, xuyên suốt quá trình sản xuất và bán hàng, Thùy Tiên không quan tâm đến chất lượng kẹo Kera, cũng không trực tiếp kiểm tra nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera của Công ty Asia, chỉ ăn thử để đóng góp về vị, độ dai, hình thù viên kẹo và tập trung vào việc bán hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi ra mắt sản phẩm, Thùy Tiên trực tiếp cùng Hằng "Du mục" và Quang Linh Vlogs quay các video để giới thiệu, quảng bá về kẹo rau củ Kera và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong những buổi live, cả 3 đưa ra các thông tin không đúng sự thật, riêng Thùy Tiên đồng ý với phát ngôn "một viên kẹo là một bó rau", và trực tiếp phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường"... để phóng đại công dụng của sản phẩm.

Kết luận điều tra chỉ ra kẹo Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, người bận rộn. Đồng thời Thùy Tiên không biết cụ thể Công ty Asia Life sử dụng loại nguyên liệu nào để sản xuất... nhưng vẫn dùng hình ảnh và sự nổi tiếng của mình để quảng bá, giới thiệu khiến người tiêu dùng tin tưởng, quyết định mua kẹo Kera.

Từ đó, các bị can thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, riêng hoa hậu Thùy Tiên được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 6,8 tỉ đồng, do bán được hơn 11.700 sản phẩm kẹo Kera tại 3 phiên livestream từ tháng 12-2024.

Đến cuối tháng 2-2025, khi xảy ra tranh luận trên mạng xã hội liên quan hàm lượng chất xơ có trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, uy tín của mình, ngày 7-3-2025, Thùy Tiên đã đề nghị Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) ký hợp đồng quảng cáo đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera trên Facebook) để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là cổ đông. Với hợp đồng đó, Hoa hậu Thùy Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt.

Trong quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý Nguyễn Thúc Thùy Tiên; trong đó có Tổng Giám đốc Phạm Thị Kim Dung, tức "Bà trùm hoa hậu", và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Những người này cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

"Việc Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng"- kết luận điều tra nêu.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Thùy Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12-2024, bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.