Tổng thống Iran vạch "lằn ranh đỏ" với Mỹ

Tổng thống Pezeshkian thách thức ông Trump về “quyền hạt nhân” của Iran

Tổng thống Masoud Pezeshkian đặt câu hỏi: "Ông Trump là ai mà tước đi quyền hạt nhân của Iran?".

Tổng thống Mỹ Donald Trump không có quyền tước bỏ quyền hạt nhân của Iran – người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố hôm Chủ nhật, trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục rơi vào thế bế tắc trước thời hạn ngừng bắn đang đến gần.

“Ông Trump nói Iran không được sử dụng quyền hạt nhân của mình, nhưng lại không nói rõ vì tội gì. Ông ta là ai mà tước đi quyền của một quốc gia?” – ông Pezeshkian phát biểu, theo hãng tin ISNA.

Phát biểu trên được đưa ra khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên sẽ hết hạn vào thứ Tư tới, trong khi các cuộc đàm phán hậu trường gần như không đạt tiến triển. Hai điểm nghẽn chính vẫn là chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Tổng thống Iran nhấn mạnh nước này không tìm kiếm chiến tranh mà chỉ hành động để tự vệ trước các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel. Ông cáo buộc hai quốc gia này nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, vi phạm luật pháp quốc tế và thể hiện tiêu chuẩn kép về nhân quyền.

“Chúng tôi không tấn công bất kỳ quốc gia nào và trong tình hình hiện tại cũng không có ý định làm vậy. Chúng tôi chỉ đang thực hiện quyền tự vệ chính đáng”, ông Pezeshkian nói.

“Không nên cho rằng Iran đang tìm kiếm chiến tranh. Ngược lại, chúng tôi yêu chuộng hòa bình và những gì đang làm là phòng vệ hợp pháp. Cũng như mỗi con người phản ứng trước sự xâm lược, một quốc gia cũng phải tự bảo vệ mình", Tổng thống Iran nhấn mạnh thêm.

Eo biển Hormuz nóng trở lại

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào cuối tuần khi Iran đảo ngược quyết định trước đó về việc cho phép tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi vẫn duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố việc vận chuyển thương mại qua tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục bị hạn chế chặt chẽ chừng nào Mỹ chưa chấm dứt phong tỏa.

Đáng chú ý, các tàu tuần tra Iran đã nổ súng cảnh cáo hai tàu mang cờ Ấn Độ tại khu vực eo biển vào thứ Bảy. Không có thương vong hay thiệt hại, nhưng cả hai tàu buộc phải quay đầu.

Mỹ lạc quan, nhưng bất đồng vẫn sâu sắc

Trong khi đó, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran “đang diễn ra rất tốt”, song cảnh báo Mỹ sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ hành động “tống tiền” nào.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran xác nhận đang xem xét “các đề xuất mới” từ Washington, nhưng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Hai bên hiện vẫn bất đồng sâu sắc về nhiều vấn đề then chốt, bao gồm số phận lượng uranium làm giàu ở mức cao của Iran và chương trình làm giàu hạt nhân đang tiếp diễn.

Khi thời hạn ngừng bắn chỉ còn ba ngày, ông Trump thừa nhận chưa chắc thỏa thuận này có được gia hạn hay không, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ căng thẳng khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang trong thời gian tới.