Vụ lốc xoáy ở Thanh Hóa: Ô tô 7 chỗ bị cuốn bay 300m

Chiều 1-10, trao đổi với PLO. bà Lê Thị Tuyên (50 tuổi) ngụ xã Hoằng Giang vẫn chưa hết hoảng loạn khi phát hiện chiếc xe ô tô của gia đình biến mất sau trận lốc xoáy ở Thanh Hóa lúc rạng sáng ngày 29-9.

Bà Tuyên nhớ lại đêm trước khi bão số 10 vào, gia đình đã di chuyển xe sang bãi đất trống gần nhà hàng xóm để tránh cây đổ, tôn đè, cũng như tránh bị ngập nước.

Khoảng 4 giờ sáng 29-9, khi gió bão rít dữ dội, nhà cửa rung lắc như động đất… cả gia đình chỉ tìm chỗ ẩn nấp.

Bà Lê Thị Tuyên kể lại giây phút kinh hoàng khi phát hiện chiếc xe của gia đình biến mất không dấu tích sau trận lốc xoáy ở Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Sau khi bão tan, sáng sớm gia đình qua nhà hàng xóm thì phát hiện chiếc xe 7 chỗ biến mất, cả gia đình đi tìm thì vợ chồng bà Tuyên phát hiện xe bị gió quăng xuống ruộng, méo mó hoàn toàn và cách vị trí để xe ban đầu hơn 300 m.

“Chưa bao giờ tôi nghĩ một chiếc xe nặng cả tấn lại có thể bị gió cuốn đi như món đồ chơi. Khi nhìn thấy xe nằm nát bươm giữa ruộng lúa, tôi vẫn còn run rẩy vì sợ hãi và không thể tin nổi”, bà Tuyên nhớ lại.

Chiếc xe của gia đình bà Tuyên phát hiện dưới ruộng bị vò nát, biến dạng cách vị trí ban đầu gần 300m. Ảnh: ĐT

Theo bà Tuyên, chiếc xe này được gia đình bà mua trả góp hơn một năm, đứng tên con trai bà để chạy dịch vụ đến nay vẫn chưa trả hết nợ, giờ đi sửa xe rồi lại mang thêm đống nợ.

Không chỉ xe của bà Tuyên, cách đó không xa, chiếc Innova của anh Đặng Minh Dũng cũng bị lốc xoáy cuốn đi hơn 100m.

“Trong nhà vẫn nghe tiếng rít ghê rợn, xen lẫn tiếng mái ngói, mái tôn đổ sập. Nhìn ra ngoài không thấy xe đâu, tôi chỉ nghĩ bị xê dịch, không ngờ nó lại bay xa đến thế”, anh Dũng chia sẻ.

Anh Đặng Minh Dũng chủ nhân của chiếc xe ô tô 7 chỗ bị lốc xoáy cuốn cách vị trí ban đầu gần 100m

Hình ảnh chiếc xe của gia đình anh Dũng bị lốc cuốn bay.

Trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét qua xã Hoằng Giang, khiến hàng chục ngôi nhà của người dân thôn Phượng Mao bị đổ sụp, tốc mái, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành dọn dẹp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 10 gây ra.