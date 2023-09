Diễn biến mới vụ nhóm người đuổi đánh CSGT

Tối 27/9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Cháng A Nhùi (SN 1990, ở xã Mậu Long, huyện Yên Minh, Hà Giang) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cục CSGT, vào ngày 24/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự (Công an huyện Yên Minh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh).

Một số đối tượng truy đuổi cán bộ CSGT. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, tổ công tác phát hiện hai trường hợp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm di chuyển theo hướng khu vực chợ trung tâm xã Mậu Duệ, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Khi phát hiện CSGT, người điều khiển xe máy vi phạm nêu trên đã tăng ga bỏ chạy vào khu vực chợ Mậu Duệ, sau đó đâm, đụng vào một số gian hàng của các tiểu thương.

Khi cảnh sát tiếp cận và yêu cầu dừng xe, tài xế điều khiển phương tiện trên không dừng lại mà lao thẳng xe vào cán bộ tổ công tác, tỏ thái độ chống đối lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Sau đó, xuất hiện một số đối tượng có lời nói, hành vi lăng mạ, cản trở, đe dọa và truy đuổi cán bộ CSGT, trong đó Cháng A Nhùi được xác định là đối tượng cầm đầu, kích động đám đông.

Hiện vụ án đang được công an huyện Yên Minh điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

