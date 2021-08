Hà Nội: Người đàn ông say rượu, cầm kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm dịch

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 18:19 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý người đàn ông say rượu, cầm kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm dịch.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 20:04 01/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc01/08/2021) - Nguồn: Bộ Y tế STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong TỔNG

Người dân ra đường không có lý do chính đáng bị xử phạt.

Ngày 1/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Chương Mỹ đang điều tra, xử lý người đàn ông say rượu, cầm kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 30/7, tại chốt kiểm soát thôn Cầu, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, ông N.C.T. (SN 1959, trú tại thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa) có biểu hiện say rượu, chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Sau khi được người thân đưa về nhà, ông T. lấy thanh kiếm tự chế rồi ra khu vực chốt đuổi đánh cán bộ trong tổ công tác. Rất may không có ai bị thương.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, tính từ 11h ngày 31/7 đến 11h ngày 1/8, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 877 trường hợp vi phạm phòng chống dịch với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, 119 trường hợp bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 201 triệu đồng, 9 cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 78,5 triệu đồng, 749 trường hợp bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng với các hành vi vi phạm khác liên quan phòng, chống dịch COVID-19 (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng cách).

Như vậy, tính thừ thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 17 (6h ngày 24/7) đến nay, cơ quan chức năng xử phạt hơn 9,4 tỷ đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Số liệu tiêm vắc xin tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 1/8) - Tổng số liều đã nhập: 15.857.100 - Tổng số liều đã tiêm: 6.203.866 - Số liều tiêm mũi 1: 5.583.255 - Số liều tiêm mũi 2: 620.611

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-nguoi-dan-ong-say-ruou-cam-kiem-duoi-danh-can-bo-chot-kiem-dich-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-nguoi-dan-ong-say-ruou-cam-kiem-duoi-danh-can-bo-chot-kiem-dich-5020211818202154.htm