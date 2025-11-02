Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đi xe máy 'kẹp 5' ở Hà Nội, nam thanh niên bị ghi hình gửi Cục trưởng CSGT

Sự kiện: Thời sự
Nam thanh niên "đầu trần" điều khiển xe máy chở theo 4 cô gái trên đường phố Hà Nội, bị người dân ghi lại clip rồi gửi đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Tối 2/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt trường hợp nam thanh niên đi xe máy "kẹp 5", không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 30/10, anh Nguyễn Tuấn H. điều khiển xe máy mang biển số 29BK-092.XX lưu thông trên đường Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy), chở theo 4 phụ nữ; cả 5 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Toàn bộ quá trình vi phạm của anh H. đã bị người dân dùng điện thoại ghi hình rồi phản ánh đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Nam thanh niên đi xe máy "kẹp 5" bị người dân ghi hình. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Cục CSGT đã yêu cầu Phòng CSGT Công an Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 6 cử cán bộ, chiến sĩ xác minh làm rõ. Sau quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời tài xế Nguyễn Tuấn H. lên làm việc.

Tài xế Nguyễn Tuấn H. bị CSGT lập biên bản. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tuấn H. các lỗi: chở quá số người quy định; chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt với tài xế H. là 3 triệu đồng. 

CSGT TP HCM nhìn nhận việc xe mô tô, xe gắn máy leo vỉa hè là hành vi phản cảm, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng; có thể dẫn đến tai nạn, mất an toàn

-02/11/2025 20:16 PM (GMT+7)
