Danh sách 221 ô tô, xe máy 'dính' phạt nguội trong tháng 9 tại Hà Nội

Trong tháng 9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ghi nhận 221 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý phạt nguội qua hệ thống camera giám sát. Các trường hợp này bao gồm cả ô tô và mô tô, tập trung chủ yếu tại các tuyến đường trung tâm có mật độ phương tiện cao.

Từ danh sách công bố, nhiều lỗi vi phạm được phát hiện rõ qua hình ảnh camera như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều và sử dụng điện thoại khi điều khiển xe.

Theo phân tích, ngày vi phạm nhiều nhất là 17 và 24/9, cùng ghi nhận 13 trường hợp. Ngoài ra, các ngày 5, 16, 18, 20, 27 và 29/9 cũng nằm trong nhóm có số lượng vi phạm cao, dao động từ 10 đến 11 trường hợp mỗi ngày. Theo nhận định của lực lượng chức năng, đây đều là những ngày cuối và đầu tuần, lưu lượng phương tiện tăng, áp lực giao thông lớn nên nguy cơ vi phạm cao hơn.

Về thời gian trong ngày, khung 15h–16h là thời điểm có nhiều vi phạm nhất, với 28 trường hợp được camera ghi lại. Các khung 11h, 14h và 19h cũng có mật độ cao, dao động từ 19 đến 20 vụ. Buổi sáng, các khung 9h–11h liên tục ghi nhận nhiều hành vi vượt đèn đỏ và đi sai làn. Ngược lại, thời điểm từ 21h đến 5h sáng hầu như ít xảy ra vi phạm.

Phân tích dữ liệu từ hệ thống camera cho thấy, hành vi vi phạm thường tập trung vào các giờ cao điểm sáng và chiều, khi người điều khiển phương tiện có xu hướng vội vàng, thiếu quan sát, dẫn đến các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ hoặc dừng đỗ sai quy định.

Người dân có thể theo dõi, tra cứu danh sách phạt nguội đầy đủ trên các website của Công an thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát giao thông và trên các trang mạng xã hội chính thức của 2 đơn vị này.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, hình ảnh trích xuất từ camera có độ chính xác cao, thể hiện rõ thời gian, địa điểm, biển số và hành vi vi phạm. Sau khi đối chiếu dữ liệu, cơ quan chức năng gửi thông báo đến chủ phương tiện để phối hợp xử lý. Người dân có thể tra cứu danh sách phạt nguội tại website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc liên hệ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội), số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, để được hướng dẫn.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm, việc áp dụng hệ thống camera 'mắt thần' trên các tuyến phố trọng điểm đã giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm mà trước đây khó phát hiện bằng phương pháp thủ công. Công tác xử lý qua hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông mà còn đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử phạt.