Chồng cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm giữ vai trò thế nào trong “đường dây” hối lộ?

Tại Bản cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty liên quan, hai cựu Cục trưởng là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 cựu cán bộ, chuyên viên đơn vị này bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”. Số bị can còn lại bị xác định phạm tội “Đưa hối lộ”.

Trong số những người thuộc Cục An toàn thực phẩm, bị can Lê Hoàng (sinh năm 1977, chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga) bị cáo buộc đã nhận tổng cổng hơn 7 tỷ đồng tiền hối lộ và chiếm hưởng cá nhân gần 1 tỷ đồng.

Bị can Lê Hoàng cùng vợ là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga.

Tại thời điểm bị khởi tố, bị can Lê Hoàng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Ngay trước đó, chồng nữ Cục trưởng An toàn thực phẩm từng là cấp dưới của vợ và lần lượt giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm và Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm.

Truy tố bị can Lê Hoàng về tội “Nhận hối lộ”, theo khoản 4, Điều 154 - Bộ luật Hình sự (mức án cao nhất đến tù chung than), Viện kiểm sát xác định, từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2019, Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Cục ký Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm.

Ngay khi ấy, Lê Hoàng báo cáo Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về việc cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền cho chuyên viên để “cảm ơn” vì đã hướng dẫn, hỗ trợ họ khi làm thủ tục để được cấp Giấy tiếp nhận với mức trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Cục trưởng Phong lập tức đồng ý chủ trương nhận tiền.

Thực hiện chủ trương từ “sếp”, Lê Hoàng nhanh chóng triển khai xuống cấp dưới là các chuyên viên, đồng thời quán triệt tỉ lệ ăn chia tiền ngoài đối với mỗi bộ hồ sơ, khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đến “gõ cửa” Cục An toàn thực phẩm.

Cụ thể, chuyên viên 1 hưởng 30%, chuyên viên 2 nhận 200.000 đồng và Cục trưởng hưởng 30%/hồ sơ. Số tiền còn lại, Hoàng cùng cấp phó của ông ta là Nguyễn Thị Phương Lan thống nhất chia cho lãnh đạo Phòng và đưa vào quỹ sử dụng chung. Chồng nữ Cục trưởng Trần Việt Nga đồng thời giao cho bị can Phương Lan làm đầu mối tiếp nhận tiền hối lộ từ các chuyên viên.

Kết quả điều tra làm rõ, với vai trò là Trưởng phòng Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 6-2019, Lê Hoàng đã thẩm định, trình lãnh đạo Cục ký 2.117 Giấy tiếp nhận sản phẩm. Hoàng và cấp dưới đã nhận tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Thực hiện cơ chế của Cục, bị can Lê Hoàng nhận hơn 970 triệu đồng do Phương Lan cùng đồng phạm chuyển đến. Số tiền này, chồng Cục trưởng Trần Việt Nga chuyển cho “sếp” Nguyễn Thanh Phong 500 triệu đồng. Cá nhân Hoàng chiếm hưởng 474 triệu đồng.

Tương tự, từ tháng 11-2021 đến tháng 4-2023, với vai trò Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, bị can Lê Hoàng trực tiếp thẩm định 5.727 bộ hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Do đã “nằm lòng” về cơ chế ăn chia trong việc nhận tiền hối lộ nên bị can này không bàn bạc hay thống nhất với các cộng sự.

Thay vào đó, Hoàng tiếp tục thực hiện cơ chế như trước, đồng thời giao cho bị can Hoàng Thanh Hà (Phó trưởng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm của Cục) làm đầu mối gom tiền hối lộ từ các chuyên viên, nhân viên cấp dưới.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Lê Hoàng đã nhận 5 tỷ đồng từ cấp phó Hoàng Thanh Hà. Số tiền này, Hoàng đưa cho “sếp” Phong 1,5 tỷ đồng, chuyển cho Đỗ Hữu Tuấn (Phó Cục trưởng) 2 tỷ đồng và chuyển cho Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng) 500 triệu đồng.

Số tiền còn lại, Hoàng chia cho Lê Mạnh Hùng (khi đó là cấp phó cho Hoàng) 100 triệu đồng, chia cho Hoàng Thanh Hà 100 triệu đồng, chuyển vào quỹ phòng 200 triệu đồng. Riêng cá nhân bị can Hoàng chiếm hưởng nửa tỷ đồng.

Viện kiểm sát xác định, chồng nữ Cục trưởng - bị can Lê Hoàng phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 7 tỷ đồng, bao gồm cả hai giai đoạn giữ chức trưởng phòng của hai phòng chuyên môn thuộc của Cục An toàn thực phẩm. Cá nhân bị can Hoàng hưởng lợi bất chính tổng cộng 974 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng đánh giá, hành vi của bị can Lê Hoàng giữ vai trò giúp sức cho các Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cùng hai Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Quá trình điều tra, chồng nữ Cục trưởng Trần Việt Nga thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 480 triệu đồng trong số tiền chiếm hưởng bất chính.