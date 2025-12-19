Thủ tướng bấm nút khởi công, khánh thành 234 công trình mừng Đại hội Đảng 14
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Chủ tịch Quốc hội và các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương bấm nút khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trên cả nước.
Sáng 19/12, cả nước khởi công, khánh thành 234 công trình. Trong đó:
- 148 dự án khởi công; 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.
- Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (khoảng 18% tổng vốn); 138 dự án dùng vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng (82% tổng mức đầu tư).
Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành các công trình tại điểm cầu Trung tâm thể thao Olympic Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến metro Văn Cao - Hòa Lạc tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang
Ghi nhận thành tích của các tập thể tham gia các công trình trọng điểm quốc gia, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 tập thể đã có thành tích trong phong trào "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" và "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cơ quan, doanh nghiệp. Ảnh: Giang Huy
Các tập thể được tặng thưởng gồm: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng), Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng) và các Công ty CP Lizen, Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Đèo Cả, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.
16 tập thể khác được nhận bằng khen của Thủ tướng.
Các tổ chức, doanh nghiệp được nhận bằng khen của Thủ tướng. Ảnh: Giang Huy
Sáng nay, Hà Nội khởi công dự án công viên hai bên sông Tô Lịch với tổng mức đầu tư 4.665 tỷ đồng, nhằm cải tạo cảnh quan, từng bước hồi sinh dòng sông lịch sử gắn với kinh thành Thăng Long xưa.
Dự án được triển khai sau thời gian thành phố thực hiện nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch như nạo vét lòng sông, bổ cập nước và kiểm soát nguồn thải. Công viên tuyến có chiều dài hơn 13 km, chạy qua nhiều phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.
Phối cảnh dự án công viên bên sông Tô Lịch.
Theo quy hoạch, dự án sẽ cải tạo, tái thiết không gian hai bên sông với hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết hợp cây xanh, đường dạo bộ và các công trình kiến trúc điểm nhấn như cầu đi bộ, bến thuyền, đài vọng cảnh và khu trưng bày lịch sử, hướng tới hình thành không gian sinh hoạt văn hóa, du lịch và giải trí cho người dân.
Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết thành phố xác định phát triển đô thị theo hướng bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.
Theo ông, cải tạo sông Tô Lịch không chỉ là dự án hạ tầng mà còn là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện trách nhiệm của thành phố đối với lịch sử, môi trường và các thế hệ tương lai.
Là đoạn đầu của cao tốc Bắc Nam phía đông, đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng qua tỉnh Lạng Sơn dài 60 km với tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng được thông tuyến chính vào sáng 19/12, giúp tuyến cao tốc Bắc Nam được nối thông từ Lạng Sơn đến Cà Mau.
Khởi công tháng 4/2024, dự án đã đạt mục tiêu thông 37 km tuyến chính đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và 13 km đoạn kết nối với cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam. Các hạng mục còn lại như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, chiếu sáng và hệ thống kiểm soát giao thông thông minh (ITS) đang được các nhà thầu triển khai khẩn trương, bảo đảm đồng bộ khi đưa vào khai thác.
Các nhà thầu thi công ngày đêm trên công trường. Ảnh: Anh Duy
Trước mắt, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả cam kết hoàn thành đoạn từ Chi Lăng đến TP Lạng Sơn để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm tuyến cao tốc vận hành an toàn, đồng bộ và hiệu quả trong năm tới.
Khi hoàn thành, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng kết nối với các tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Bắc Giang - Lạng Sơn, giúp giảm thiểu tai nạn, ách tắc xảy ra trên quốc lộ 1, tạo hành lang giao thông chiến lược kết nối khu vực Đông Bắc, phục vụ lưu thông hàng hóa qua biên giới Việt - Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu.
Tại lễ thông tuyến, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng giữ vai trò quan trọng, là một phần của trục xương sống kết nối với hệ thống đường biển, đường sắt, đường thủy trong hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các nhà đầu tư xây dựng các giải pháp phát huy hiệu quả của tuyến đường trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch và hợp tác quốc tế.
Sáng nay, tại Vĩnh Long, cầu Đình Khao dài 4,3 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng được khởi công, thay thế phà qua sông Cổ Chiên, tăng kết nối giữa quốc lộ 57, 53 với quốc lộ 1.
Dự án có điểm đầu tại đường tỉnh 902 (xã Nhơn Mỹ) và điểm cuối tại quốc lộ 57 (xã Phú Phụng). Riêng cầu chính vượt sông Cổ Chiên dài hơn 1,5 km, rộng 17,5 m với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng vốn đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 613 tỷ, xây dựng hơn 1.645 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến ba năm.
Phối cảnh cầu Đình Khao. Ảnh: Chủ đầu tư
Sông Cổ Chiên dài hơn 80 km, là nhánh của sông Tiền, ranh giới tự nhiên giữa Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh (cũ). Khi hoàn thành, cầu Đình Khao sẽ là cây cầu thứ hai bắc qua sông, xóa điểm nghẽn giao thông tại bến phà hiện hữu.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết dự án giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối với các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 19/12, UBND TP HCM phối hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức lễ động thổ dự án metro Bến Thành - Cần Giờ.
Hướng tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Đồ họa: Khánh Hoàng
Tuyến metro dài khoảng 54 km, điểm đầu tại khu vực Bến Thành (quận 1 cũ), điểm cuối kết nối Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Giai đoạn một xây dựng hai ga Bến Thành và Cần Giờ, cùng depot rộng khoảng 39 ha.
Dự án được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h. Khi đưa vào khai thác, tuyến dự kiến có 6 đoàn tàu hoạt động và một tàu dự phòng, thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 20 phút.
Phối cảnh depot tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: Chủ đầu tư
Metro Bến Thành - Cần Giờ đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), nguồn vốn do Vingroup tự đầu tư và huy động theo quy định; chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Công trình dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028, hình thành trục vận tải hành khách khối lượng lớn kết nối trung tâm TP HCM với khu vực ven biển, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch và kinh tế vùng.
Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại lễ động thổ. Ảnh: Hạ Giang
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án mở ra hướng phát triển mới cho ngành đường sắt hiện đại, tạo nền tảng cho hệ sinh thái đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam.
Theo Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường, thành phố sẽ rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để hỗ trợ tiến độ, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, nhất là tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết sông Hồng là dòng sông gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội. Việc đầu tư dự án là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.
Theo ông Thắng, việc triển khai thực hiện dự án nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, tạo nên không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng. Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét cho sự thống nhất cao từ Trung ương đến địa phương trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn bằng những công trình cụ thể, có giá trị lâu dài.
"TP Hà Nội cam kết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đặc biệt coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong vùng dự án", ông Thắng nói.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Hoàng Giang
TP Hà Nội khởi công Tuyến đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, với tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 39,58 km, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa hiện đại, gồm 20 nhà ga, 8 ga trung chuyển và 2 khu depot. Tuyến đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc.
Điểm đầu dự án tại khu vực đường Văn Cao giao Hoàng Hoa Thám; điểm cuối tại ga S20 trên địa bàn các xã Hòa Lạc và Yên Xuân. Tuyến đi ngầm đoạn phía trong vành đai 3; từ khu vực Đại lộ Thăng Long chuyển sang đi nổi và đi trên cao. Dự án do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng.
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại lễ khởi công. Ảnh: Hoàng Giang
Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết tuyến đường sắt đô thị số 5 là công trình hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị và tổ chức giao thông bền vững của Thủ đô trong giai đoạn tới. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành, ban quản lý dự án và nhà thầu tập trung cao độ, bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời mong người dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, chia sẻ trong quá trình thi công.
Bộ Xây dựng tổ chức khởi công dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại 5 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại ga Lào Cai (tỉnh Lào Cai), bốn điểm cầu còn lại tại ga Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), ga Bắc Hồng (TP Hà Nội), ga Lương Tài (tỉnh Hưng Yên) và ga Hải Dương Nam (TP Hải Phòng).
Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tuyến chính dài khoảng 390 km, tuyến nhánh 27 km, đường đơn khổ 1.435 mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế đạt 160 km/h trên tuyến chính, 80-120 km/h trên các đoạn còn lại. Dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Hướng tuyến và các nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Dự án gồm hai dự án thành phần. Dự án thành phần 1 đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, tổng mức đầu tư 3.298 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 xây dựng công trình đường sắt, tổng mức đầu tư khoảng 155.503 tỷ đồng, dự kiến thi công từ tháng 12/2026 đến năm 2030.
Theo Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Danh Huy, đường sắt có ưu thế về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và hạn chế ô nhiễm môi trường. Việc phát triển phương thức vận tải này nhằm hoàn thiện hệ thống vận tải quốc gia, giảm áp lực cho các loại hình giao thông khác, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
Bộ Xây dựng cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư triển khai quyết liệt dự án thành phần 1, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ; đồng thời tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 theo đúng tiến độ đã thống nhất giữa hai Chính phủ.
Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Anh Duy
TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố.
Dự án có tổng mức đầu tư ước khoảng 855.000 tỷ đồng, được triển khai dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, trên địa bàn 19 xã, phường. Phía hữu ngạn, tuyến đi qua 12 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ Khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Hoàng Giang
Quy mô dự án khoảng 11.000 ha, gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; và khoảng 2.100 ha giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Dự án được chia thành các dự án thành phần độc lập để bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai.
Cụ thể, dự án thành phần 1 triển khai tại tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông, công viên cảnh quan và giải phóng mặt bằng tái thiết đô thị. Dự án thành phần 2 triển khai tại hữu ngạn, gồm trục đại lộ giao thông và công viên cảnh quan. Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng, dài khoảng 45 km.
Phối cảnh dự án.
Phát biểu tại điểm cầu Trung tâm đô thị thể thao Olympic, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.
Theo Bộ trưởng, thời gian qua Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gắn với tái cơ cấu ngành, phát triển vùng và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng đã thành lập các ban chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm, phát động các đợt thi đua cao điểm như "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.
Ngày 19/12, các địa phương trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân đạt 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 82% tổng vốn. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Giang Huy
Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic, với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân. Dự án sau khi hoàn thành sẽ hình thành quần thể đô thị - thể thao quy mô lớn, phục vụ đăng cai các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc tế, đồng thời tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cho khu vực phía Nam Hà Nội.
Theo báo cáo, đến ngày 19/12, cả nước đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188 km tuyến chính cao tốc và 325 km đường dẫn, nút giao, đạt tổng 3.513 km, vượt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ giao trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Cùng với đó, nhiều công trình hạ tầng lớn được đầu tư, nâng cấp như các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên; khai thác các dự án cảng biển trọng điểm và đưa vào vận hành các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM.
Riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 74,6%. Chính phủ tiếp tục giữ vai trò kiến tạo, đồng hành, bảo đảm điều kiện để các dự án hạ tầng chiến lược được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.
Cùng với việc khởi công nhiều dự án lớn, hôm nay TP HCM thông xe kỹ thuật gần 15 km cầu cạn thuộc Vành đai 3, đoạn từ cao tốc Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn. Đây là đoạn đầu tiên của tuyến được thông xe kỹ thuật, trong tổng chiều dài gần 76 km do TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh triển khai.
Đoạn cầu cạn Vành đai 3 đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức (cũ) đã thành hình. Ảnh: Quỳnh Trần
Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn cao tốc, hai bên bố trí đường song hành (không liên tục). Mỗi địa phương thực hiện hai dự án thành phần gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, không chỉ tăng kết nối giao thông mà còn hình thành hành lang đô thị - công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trước đó, hơn 15 km Vành đai 3 qua Bình Dương cũ (đường Mỹ Phước - Tân Vạn) đã hoàn thành. Riêng cầu Nhơn Trạch dài gần 9 km nối TP HCM với Đồng Nai do Bộ Xây dựng triển khai đã được đưa vào khai thác dịp 2/9 năm nay.
Dịp này, thành phố cũng khởi công hai đoạn Vành đai 2 dài gần 6 km ở khu đông, gồm đoạn từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp (hơn 3,5 km) và từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng (gần 2,5 km). Hai dự án có tổng vốn gần 13.900 tỷ đồng, chủ yếu dành cho giải phóng mặt bằng.
Các đoạn được giải phóng mặt bằng toàn tuyến, xây đường song hành và nút giao, dự kiến hoàn thành năm 2027, góp phần tăng kết nối, giảm ùn tắc nội đô. Toàn tuyến Vành đai 2 dài khoảng 64 km, hiện đã khai thác 50 km; các đoạn còn lại đang được triển khai theo lộ trình.
Phối cảnh đoạn Vành đai 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM
Tham dự lễ khởi công có Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên, Phó bí thư thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong.
Công trình được xây dựng tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn trên khu đất gần 14.700 m2, là dự án đầu tư công nhóm A, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 93.500 m2, tổng mức đầu tư khoảng 2.240 tỷ đồng.
Phối cảnh Nhà văn hóa Thanh niên mới tại TP HCM. Ảnh: BDD
Dự án được định hướng trở thành tổ hợp sinh hoạt văn hóa - giáo dục đa năng cho thanh thiếu niên, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường tại trung tâm thành phố.
Theo thiết kế, công trình chú trọng tối ưu không gian và kết nối ngầm. Bốn tầng hầm bố trí hơn 778 chỗ đậu xe, trong đó gần một nửa phục vụ đỗ xe công cộng, kết nối với không gian ngầm và các ga metro trung tâm, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.
Không gian bên trong được tổ chức linh hoạt, kết hợp trong nhà và ngoài trời, gồm quảng trường sự kiện sức chứa hơn 10.000 người, hội trường 500-700 chỗ, trung tâm khoa học - công nghệ trẻ, trung tâm khởi nghiệp, khu lớp học kỹ năng và các khu sinh hoạt ngoài trời.
Theo lãnh đạo TP HCM, dự án nhằm hoàn thiện thiết chế văn hóa cho giới trẻ, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố.
Sáng 19/12, tại phường Mũi Né, Bộ Quốc phòng phối hợp tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành dự án Sân bay quân sự Phan Thiết với sự tham dự của đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng.
Dự án do Quân chủng Phòng không – Không quân làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 7.925 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự cấp I và dân dụng cấp 4E ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay quân sự hiện đại và máy bay lớn như Boeing 777, Airbus A350.
Máy bay hạ cánh tại sân bay quân sự Phan Thiết sáng 19/12. Ảnh: Việt Quốc
Sân bay được xây dựng trên diện tích hơn 439 ha, gồm khu bay với đường cất hạ cánh dài 3.050 m, hệ thống đường lăn, sân đỗ; công trình doanh trại phục vụ hai trung đoàn không quân; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các trận địa phòng không bảo vệ sân bay. Công trình khởi công từ năm 2021, từng gặp khó khăn do dịch Covid-19, đến nay hoàn thành và đưa vào khai thác.
Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, dự án có ý nghĩa chiến lược trong củng cố quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Cùng dịp này, Lâm Đồng khánh thành Khu công nghiệp Tân Đức (300 ha, do Sonadezi Bình Thuận đầu tư) và dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đắk Nông, tổng vốn khoảng 750 tỷ đồng, quy mô 700 giường.
Trong sáng cùng ngày, tỉnh cũng khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài khoảng 66 km, tổng vốn 14.475 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, do Tập đoàn Sơn Hải đầu tư.
UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành, thông xe dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam đặt tại phường Phú Sơn cũ nay là phường Hạc Thành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 650 tỷ đồng, được xây dựng vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng. Mặt cầu rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp.
Dự án cầu vượt đường sắt Bắc Nam. Ảnh: Lê Hoàng
Theo ngành giao thông, nút giao giữa đường Trịnh Kiểm và tuyến đại lộ Đông Tây, đường Nguyễn Trãi thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do gần ga Thanh Hóa, có lưu lượng giao thông lớn. Do đó, cầu vượt đường sắt sẽ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, đồng bộ tuyến đại lộ Đông Tây theo quy hoạch và kết nối các giao lộ cửa ngõ phía Tây TP Thanh Hóa cũ. Công trình cũng được kỳ vọng mở ra không gian phát triển lớn cho phường Hạc Thành và các vùng lân cận trong tương lai.
Sáng 19/12, tại cửa ngõ tây bắc TP HCM, dự án thành phần 2 của cao tốc TP HCM - Mộc Bài được khởi công. Hạng mục này gồm đường gom dân sinh, cầu vượt, hầm chui, tổng vốn hơn 2.400 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn TP HCM và Tây Ninh với hệ thống đường gom cùng 15 cầu, 10 hầm chui.
Phối cảnh cao tốc TP HCM - Mộc Bài tại nút giao với Vành đai 3 TP HCM. Ảnh: TCIP
Cao tốc TP HCM - Mộc Bài dài gần 51 km, điểm đầu giao Vành đai 3 TP HCM, điểm cuối nối quốc lộ 22 (Tây Ninh), tổng mức đầu tư hơn 19.600 tỷ đồng. Ngoài dự án thành phần 2, tuyến còn ba dự án thành phần khác, gồm tuyến chính xây theo hình thức BOT vốn 10.400 tỷ đồng và hai dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư. Giai đoạn đầu, cao tốc được xây dựng 4 làn xe, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027, góp phần tăng kết nối liên vùng và giảm tải quốc lộ 22.
Cùng ngày, TP HCM khởi công dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, kết nối khu vực Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố. Công trình dài gần 5 km, tổng vốn hơn 3.700 tỷ đồng, bắt đầu từ đường Hoàng Trọng Mậu (quận 7 cũ), vượt kênh Tẻ, đi trên cao theo trục Nguyễn Khoái, băng qua rạch Bến Nghé và nhập vào đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1 cũ). Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2027.
Phối cảnh cầu - đường Nguyễn Khoái khi hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng TP HCM
Khi đưa vào khai thác, tuyến Nguyễn Khoái được kỳ vọng giảm áp lực cho các trục giao thông quá tải như Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ, Dương Bá Trạc và Nguyễn Tất Thành.
Hôm nay, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khánh thành cầu Bình Khánh, thuộc gói thầu J1 dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành. Đây là một trong hai cầu lớn nhất trên tuyến, đồng thời là cầu cao nhất cả nước với tĩnh không 55 m.
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) với Bình Khánh (Cần Giờ cũ), tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Công trình dài gần 2,8 km, rộng hơn 30 m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Trong đó, cầu dây văng dài 750 m, nhịp chính 375 m; phần còn lại là đường dẫn và cầu vượt qua tuyến Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ.
Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) sang Bình Khánh (Cần Giờ cũ), khánh thành sáng 19/12. Ảnh: Hạ Giang
Khởi công tháng 8/2015, dự án phải tạm dừng cuối năm 2018 do vướng cơ chế, thiếu vốn. Đến tháng 3/2023, công trình được thi công trở lại khi gói thầu J1 tái khởi động.
Trên tuyến cao tốc còn cầu Phước Khánh đang thi công, dự kiến hoàn thành quý II/2026, góp phần nối thông toàn tuyến từ Tây Ninh (Long An cũ) qua TP HCM đến Đồng Nai. Hiện dự án đã khai thác khoảng 30 km trong tổng chiều dài gần 58 km.
Cao tốc Bến Lức – Long Thành khởi công năm 2014, tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 31.300 tỷ đồng xuống còn 29.587 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h, giữ vai trò kết nối hai vùng Đông và Tây Nam Bộ.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, dài 3,2 km dọc bờ biển Bãi Sau, quy mô hơn 19 ha. Khởi công từ tháng 10/2024, công trình gồm 12 hạng mục nhằm thay thế các khu du lịch che chắn tầm nhìn, hình thành không gian biển mở với hạ tầng đồng bộ.
Điểm nhấn là 6 trạm dịch vụ công cộng ngầm, mỗi trạm rộng khoảng 1.000 m2. Phần hầm sâu 4 m phục vụ tắm tráng, vệ sinh, gửi đồ; phía trên được thiết kế kiến trúc xanh làm nơi nghỉ chân, ngắm biển.
Đường Thùy Vân ở Bãi Sau, Vũng Tàu sau khi hoàn thành chỉnh trang, cải tạo. Ảnh: Đăng Khoa
Công viên được lát đá granite, kết hợp hệ cây xanh chịu mặn và các quảng trường trình diễn ánh sáng ứng dụng công nghệ 3D mapping, đèn nghệ thuật dọc bờ biển.
Nổi bật nhất là Quảng trường Tam Thắng với tháp biểu tượng do Sun Group tài trợ. Công trình gồm 143 trụ cột bê tông cốt thép cao 4,5–30 m, ốp mosaic, tạo hình ba mũi thuyền vươn khơi, tái hiện lịch sử ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam – cội nguồn đô thị Vũng Tàu.
Dự án được kỳ vọng hoàn thiện diện mạo đô thị ven biển, tạo động lực phát triển du lịch chất lượng cao, kinh tế đêm và nâng sức cạnh tranh của Vũng Tàu trong giai đoạn mới.
Ngày 19/2, tỉnh Khánh Hòa thông xe kỹ thuật 20 km trong tổng chiều dài 32 km cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (dự án thành phần 1), với tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng.
Đoạn tuyến đi qua các phường, xã gồm Ninh Hòa, Hòa Trí, Tây Ninh Hòa và Tân Định (Khánh Hòa). Đây là một phần của tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, bắt đầu từ nút giao quốc lộ 26B – quốc lộ 1 (Khánh Hòa) và kết thúc tại điểm giao đường Hồ Chí Minh, phía đông TP Buôn Ma Thuột cũ (Đăk Lăk).
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột. Ảnh: Hoàng Sao
Cùng ngày, địa phương khánh thành nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 tại xã Phước Hữu. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.495 tỷ đồng, khởi công năm 2023, công suất 87 MW/100 MWp, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo.
Dự án rộng 15 ha ở phía đông Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, nhằm đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao, góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam.
Phối cảnh Dự án sản xuất ray và thép đặc biệt Dung Quất. Ảnh: Trần Nghi
Dự kiến, sản phẩm ray đường sắt và thép hình sẽ ra mắt vào năm 2027 để cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.
Hòa Phát là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.
Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh), sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.
Với thép ray, Hòa Phát dùng công nghệ luyện thép từ quặng sắt ít tạp thất, để sản xuất ray thép dài lên đến 100 m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Thanh ray được kiểm soát kích thước chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong.
Ngoài ray đường sắt tốc độ cao, thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, nhà máy sẽ cho ra các thép hình chữ U, I H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác, nhằm tối ưu khả năng chịu lực, đáp ứng các nhu cầu kết cấu khác nhau. Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn EN 3674 (Châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc).
Hôm 12/12, Chính phủ ban hành Nghị định 319 về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt.
Chính sách này nhằm phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm. Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp tiên phong.
Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Lễ Khởi công nhà máy thép ray. Ảnh: Phạm Linh
Hồi tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với đối tác SMS group (Đức). Theo hợp đồng, SMS group thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho phía Việt Nam.
Dây chuyền gồm các thiết bị chính như: Lò nung phôi, giá cán thô, giá cán đảo chiều đa năng; Hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biên dạng sản phẩm tự động; Hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); Hệ thống tôi đầu ray và khoan lỗ ray đồng bộ.
Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và thế giới.
Chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thông qua năm 2024. Chính phủ đặt lộ trình chọn nhà thầu xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước tháng 11/2026 và khởi công dự án vào tháng 12 cùng năm. Ngoài đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Việt Nam cũng đang đầu tư các dự án đường sắt đô thị lớn, để hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển logistics, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Sáng 19/12, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khánh thành cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau, hai dự án thành phần của cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài 111 km, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng.
Tuyến cao tốc khởi công đầu năm 2023, quy mô 4 làn xe, mặt cắt ngang 17 m. Giai đoạn một gồm hai dự án: Cần Thơ – Hậu Giang dài 37,65 km, vốn hơn 10.300 tỷ đồng; Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km, vốn hơn 17.150 tỷ đồng.
Đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang đưa vào khai thác chính thức từ 20/12. Ảnh: Huy Phong
Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành. Ngày 19/12, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang được khánh thành, đoạn Hậu Giang – Cà Mau thông xe kỹ thuật. Theo kế hoạch, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang khai thác từ 9h ngày 20/12, còn đoạn Hậu Giang – Cà Mau từ 31/12.
Khi đưa vào sử dụng, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Cà Mau còn khoảng 3,5–4 giờ, bằng một nửa so với đi theo quốc lộ 1.
Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh tại phường Bắc Cam Ranh chính thức được khởi công. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất hơn 1.254 ha; quy mô dân số 230.779 người, với số lượng 8.474 căn nhà ở liền kề, 10.732 căn nhà ở biệt thự, 19.816 căn nhà ở xã hội.
Phối cảnh Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Đồ họa: Hoàng Sao
Dự án còn được thiết kế với các tầng cao thấp dần vào phía lõi xanh để mở rộng tầm nhìn, tạo độ thoáng và nhấn mạnh cảnh quan sinh thái của Cam Ranh; khớp nối hạ tầng vùng, kết nối liền mạch với các khu dân cư lân cận, góp phần đồng bộ hóa hệ thống giao thông, kỹ thuật và xã hội của thành phố.
Bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết khu đô thị được định hướng như một mô hình phát triển hiện đại, bên cạnh các khu nhà ở, còn có hệ thống công trình công cộng, dịch vụ thiết yếu như trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng... "Hi vọng khu đô thị khi hoàn thành sẽ trở thành động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương", bà Lan nói.
Sáng nay, tại đặc khu Côn Đảo (TP HCM), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khánh thành và đóng điện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia, chính thức đưa Côn Đảo sử dụng nguồn điện ổn định, thay thế hoàn toàn điện diesel. Lễ khánh thành có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM, Cần Thơ, đại diện các bộ, ngành, chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp trên đảo.
Dự án do EVN làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, gồm trạm biến áp GIS 110 kV và tuyến đường dây, cáp điện 110 kV dài 103,7 km. Trong đó, gần 78 km cáp ngầm vượt biển ở độ sâu 30–50 m, hơn 17 km đường dây trên không và 8,5 km cáp ngầm trên đất liền, đi qua nhiều địa hình phức tạp, rừng phòng hộ và vùng biển nội thủy. Tuyến công trình kéo dài từ phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) đến đặc khu Côn Đảo.
Đường dây trên không vượt biển kéo điện từ Cần Thơ ra Côn Đảo. Ảnh: An Phương
Theo ông Nguyễn Tài Anh, Phó tổng giám đốc EVN, dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, địa chất, mặt bằng và vận chuyển vật tư, dự án vẫn hoàn thành sau hơn 8 tháng thi công, sớm gần 3,5 tháng so với kế hoạch. Đầu tháng 9, công trình đã hoàn tất và đóng điện cho Côn Đảo.
Khi vận hành, dự án cung cấp công suất khoảng 54,5 MW đến năm 2030 và 90,2 MW đến năm 2035, tạo nền tảng cho phát triển du lịch, dịch vụ, cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đặc khu Côn Đảo.
Cùng ngày, EVN và các đơn vị thành viên đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (vốn hơn 9.920 tỷ đồng), Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 (1.495 tỷ đồng), Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 (trên 1.129 tỷ đồng) và Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 (hơn 939 tỷ đồng).
Sáng 19/12, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với nhà đầu tư khởi công Dự án Khu nhà ở xã hội trung tâm Đồng Hới. Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng. Dự án gồm 2 khối chung cư cao 15 tầng, quy mô 560 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 36 đến 75 m2, tổng mức đầu tư 637 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh cho biết dự án có ý nghĩa trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội. Lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham dự buổi lễ. Ảnh: Đắc Thành
8h10 ngày 19/12, máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines chở Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Long Thành. Đây được xem là chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay này; trước đó, Boeing 787-9 từng hạ cánh với vai trò chuyến bay kỹ thuật.
Ba máy bay đáp xuống sân bay Long Thành. Video: Minh Hoàng
Khoảng 20 phút sau, hai tàu bay Airbus của Vietjet và Bamboo Airways, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, lần lượt hạ cánh xuống Long Thành lúc 8h30 và 8h35. Trên hai chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật.
Máy bay Boeing 787-9 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Long Thành sáng 19/12. Ảnh: Phước Tuấn
Ông Trương Phương Thành, Tổng giám đốc Bamboo Airways, cho biết khi đi vào vận hành, sân bay Long Thành sẽ góp phần tăng năng lực tiếp nhận hành khách, hàng hóa quốc tế của Việt Nam và từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á. "Qua đó, mở ra dư địa để các hãng hàng không nội địa, trong đó có Bamboo Airways, xây dựng chiến lược phát triển mạng bay kết nối TP HCM và Việt Nam trong thời gian tới", ông nói.
Theo ông Thành, Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin liên quan và nghiên cứu phương án khai thác phù hợp với kế hoạch vận hành sân bay Long Thành cũng như chiến lược phát triển mạng bay của hãng theo từng giai đoạn.
Cũng trong sáng nay, hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành được thông xe kỹ thuật gồm dự án Vành đai 3 TP HCM đoạn qua Đồng Nai và dự án đường 25C (đoạn 2) từ đường số 9 đến hương lộ 19, xã Nhơn Trạch. Dự án Vành đai 3 qua Đồng Nai dài 11 km, trong đó có 5 km cao tốc kết nối dự án thành phần 1A, cùng hệ thống đường song hành và hai cầu vượt sông Rạch Chạy.
Lúc 7h sáng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khánh thành dự án "Hiện đại hóa toa xe trên hệ thống đường sắt Quốc gia". Dự án bao gồm cải tạo, nâng cấp 162 toa xe với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng.
Các toa xe mới sẽ được đưa vào đoàn tàu SE5/SE6, SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20 để kịp thời phục vụ hành khách dịp vận tải Tết Nguyên đán.
Các toa xe được thay thế thành vách bằng gỗ, formica và trang thiết bị khu vực vệ sinh và buồng rửa, gương soi có đèn cảm ứng. Hệ thống chống ồn trên toa, các toa xe được lắp đặt thêm cơ cấu chống rung và thay mới toàn bộ các chặn cửa.
Hệ thống ánh sáng trên tàu được tân trang toàn diện từ đèn chiếu sáng, đèn ngủ đến đèn trang trí. Đặc biệt trên một số toa xe có thiết bị điều khiển tự động điều chỉnh cửa gió điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu của hành khách.
Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khánh thành dự án tại ga Hà Nội. Ảnh: Anh Duy
Theo ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 162 toa xe được hiện đại hóa về công nghệ, kiến trúc nội thất, góp phần nâng cao thẩm mỹ, mức độ an toàn, ổn định trong công tác vận hành chạy tàu; nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng trải nghiệm cho hành khách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm đô thị thể thao. Ảnh: Giang Huy
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Giang Huy
Sáng 19/12, tại Gia Lai, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự lễ khởi công dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và đầu tư AI, từng bước đưa địa phương trở thành trung tâm AI quốc tế.
Dự án được quy hoạch trên diện tích 11,13 ha, tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng, gồm ba phân khu chức năng: trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; khu nghiên cứu, thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center). Khi vận hành ổn định, trung tâm dự kiến là nơi làm việc lâu dài của khoảng 4.000–5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại Gia Lai.
Phối cảnh dự án trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI.
Theo kế hoạch, trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số sẽ vận hành từ năm 2027, tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI thông qua hợp tác chiến lược giữa FPT với Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila và các đối tác công nghệ toàn cầu, đáp ứng nhu cầu làm việc cho 3.000–4.000 kỹ sư, chuyên gia.
Khu nghiên cứu và thử nghiệm UAV tập trung phát triển máy bay không người lái, thiết bị bay thông minh, xe tự hành và các công nghệ liên quan, phục vụ các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh – quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trung tâm hạ tầng dữ liệu đóng vai trò nền tảng cho nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hỗ trợ chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Dự án mở rộng cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận được khởi công sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt cuối tháng 11 theo hình thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng. Tuyến dài hơn 96 km, đi qua TP HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, triển khai theo hợp đồng BOT, huy động 100% vốn tư nhân – lớn nhất cả nước với loại hình này.
Phối cảnh cao tốc TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sau mở rộng.
Liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM, Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Dự án có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp). Đoạn TP HCM – Trung Lương được mở rộng lên 8 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/h; các đoạn còn lại đầu tư 6 làn xe, tốc độ 100 km/h.
Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồ họa: Đăng Hiếu
Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ và thu phí hiện đại, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ tăng năng lực kết nối giữa TP HCM và đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực.
Tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup khởi công khu đô thị thể thao Olympic với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn 11 xã phía Nam Hà Nội, gồm Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Đây sẽ là dự án khu đô thị có quy mô và tổng mức đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.
Máy móc tại công trường Khu đô thị thể thao. Ảnh: Giang Huy
Dự án được quy hoạch thành 4 phân khu với mục tiêu hình thành đô thị thể thao, dịch vụ gắn liền với khu liên hợp thể thao tầm quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ thể thao - văn hóa trên thế giới. Trái tim của khu liên hợp thể thao là sân vận động Trống Đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 73 ha, thuộc khu B.
Sân vận động đạt chuẩn FIFA này sẽ có 135.000 chỗ ngồi và mái che đóng/mở tự động lớn nhất thế giới. Vingroup dự kiến hoàn thành sân vận động Trống Đồng vào tháng 8/2028. Theo quy hoạch, phân khu A sẽ phát triển đô thị mới theo mô hình TOD (đô thị nén), đóng vai trò đầu mối giao thông, kết nối và hỗ trợ cho khu liên hợp thể thao đặt tại phân khu B. Phân khu C và D xây dựng đô thị thể thao, dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ. Các công trình tại đây cũng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để có thể tổ chức được đại hội thể thao châu Á, thế vận hội Olympic.
Phối cảnh dự án.
Ngày 19/12, Huế đồng loạt khởi công, khánh thành 5 dự án dân sinh trọng điểm trên các lĩnh vực y tế, giao thông và nhà ở xã hội.
Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế được khởi công với diện tích hơn 2.577 m2, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng, quy mô 212 giường bệnh. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm tải cho hệ thống y tế khu vực miền Trung và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương.
Ở lĩnh vực giao thông, dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ - La Sơn, được triển khai với chiều dài khoảng 98,35 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch khu vực miền Trung.
Cùng ngày, Huế khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương. Trong đó, chung cư cao tầng OXH2 thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2 có diện tích hơn 20.300 m2, quy mô khoảng 684 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 420 tỷ đồng. Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An có diện tích hơn 16.600 m2, quy mô 600 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 634 tỷ đồng.
Các dự án nhà ở xã hội nhằm bổ sung quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Huế.
Tại Quảng Ninh, nhiều dự án lớn thuộc các lĩnh vực đô thị, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao vừa được khởi công với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng. Trong đó, trọng tâm là dự án khu nhà ở xã hội Đa giác 3, vốn đầu tư khoảng 3.368 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 1,8 ha. Dự án gồm 3 tòa chung cư cao 30 tầng, dự kiến cung cấp 2.577 căn hộ, phục vụ nhu cầu an cư của người lao động và chuyên gia tại địa phương.
Cùng với phát triển đô thị, tỉnh triển khai tổ hợp nông nghiệp - năng lượng xanh tại huyện Đầm Hà, quy mô 124 ha. Dự án tích hợp trung tâm ương giống, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và nhà máy điện mặt trời công suất 100 MW, kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm trạm biến áp 220 kV và tuyến đường dây đấu nối lưới điện quốc gia.
Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội Đa giác 3.
Tại khu vực ven vịnh Hạ Long, một dự án khu đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 ha cũng được khởi công. Dự án nằm kề cận vịnh di sản, định hướng phát triển đô thị - dịch vụ, gắn với hệ thống giao thông liên vùng gồm cao tốc, sân bay và các tuyến đường sắt đang được nghiên cứu đầu tư.
Ở khu kinh tế Vân Đồn, dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino được triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 51.000 tỷ đồng. Dự án phát triển hệ sinh thái dịch vụ tổng hợp gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các tiện ích du lịch cao cấp.
Ngoài ra, Quảng Ninh đang triển khai khu công nghệ số tập trung tại Tuần Châu, hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút doanh nghiệp công nghệ, phần mềm và trí tuệ nhân tạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế số của địa phương.
Tại Hải Phòng, 13 công trình, dự án trên địa bàn thành phố được khởi công, khánh thành, tiêu biểu là 3 hầm chui giao thông tại các nút giao Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi, Bùi Viện - Lê Hồng Phong và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp, với tổng mức đầu tư 2.335 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.
Sau khi hoàn thành, các hầm chui sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực các phường An Biên, Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và Gia Viên theo quy hoạch được phê duyệt; khắc phục tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông tại các nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong - Bùi Viện và Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.
Các công trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 5 đoạn qua nội thành và các tuyến trục chính khác, đồng thời tạo điểm nhấn hạ tầng trong không gian đô thị, phục vụ mục tiêu phát triển Hải Phòng theo định hướng trung tâm logistics quốc gia, đô thị thông minh, hiện đại.
Ngày 19/12, Vingroup khởi động 4 dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, với tổng vốn đăng ký hơn 127.600 tỷ đồng. Các dự án gồm Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh (79.986 tỷ đồng), Khu đô thị mới Kỳ Trinh (8.000 tỷ đồng), Nhà máy điện gió Kỳ Anh (17.051 tỷ đồng) và Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng).
Cao tốc Vũng Áng - Bùng thành hình. Ảnh: Đức Hùng
Theo lãnh đạo Khu kinh tế Vũng Áng, đây là những dự án quy mô lớn, giữ vai trò động lực phát triển của khu kinh tế và tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn tới, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng chiến lược của cả nước.
Ngoài 4 dự án trên, dịp này Hà Tĩnh cũng khởi dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh tại phường Thành Sen (TP Hà Tĩnh cũ) với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng và khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 hơn 422 tỷ đồng tại xã Xuân Thành, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân. Đây là 2 công trình có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa và phát triển đô thị.
Ngày 19/12, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 chính thức được khánh thành, đánh dấu việc hoàn thành công trình thủy lợi lớn nhất Nghệ An. Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên sông Hiếu, thuộc địa bàn các xã Quỳ Châu, Châu Bình, Tam Hợp (tỉnh Nghệ An) và một phần tỉnh Thanh Hóa, dung tích gần 225 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia, có vai trò then chốt đối với phát triển miền Tây Nghệ An và vùng phụ cận.
Hồ thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: Đức Hùng
Công trình được đầu tư theo mục tiêu đa nhiệm, bảo đảm tưới cho gần 19.000 ha đất sản xuất ven sông Hiếu, bổ sung nước cho sông Cả mùa kiệt với lưu lượng khoảng 22 m3/giây, kết hợp phát điện công suất 45 MW. Hồ Bản Mồng còn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường và giảm lũ cho vùng hạ du, tạo nền tảng cho phát triển bền vững khu vực.
Cùng ngày, dự án nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An được khánh thành. Sân bay Vinh chính thức mở cửa trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng khai thác. Việc hoạt động trở lại đánh dấu sự khôi phục của một đầu mối giao thông quan trọng khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.
Sân bay trang bị hệ thống nhận diện sinh trắc học từ khu vực check-in đến cửa an ninh. Ảnh: Đức Hùng
Ngoài ra, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công vào sáng 19/12. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc. Theo đề xuất điều chỉnh mới nhất, dự án gồm hai giai đoạn, xây dựng ba bến cảng tổng hợp, container và hàng rời, tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 100.000 DWT, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.390 tỷ đồng; khu hậu phương cảng rộng 32 ha, diện tích mặt nước khoảng 150 ha.
Từ 6h sáng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 tại sân bay quốc tế Nội Bài. Được khởi công từ tháng 5/2024, dự án đã cán đích sau hơn 18 tháng thi công trong bối cảnh vừa thi công vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.
Nhà ga T2 được nâng diện tích lên hơn 200.000 m2, công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách và có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách mỗi năm, bổ sung cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27, đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế.
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tham dự lễ khánh thành nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Anh Duy
Không chỉ mở rộng hạ tầng, nhà ga T2 còn chuyển mình trong chiến lược chuyển đổi số. Lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam, từ hệ thống tự động làm thủ tục, tự gửi hành lý cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học. Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu hóa năng lực khai thác và nâng trải nghiệm hành khách.
Hệ thống ki ốt check in tự động tại nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: Anh Duy
Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, tạo nên những "khoảng thở" tại sân bay. Ngay sau lễ khánh thành, nhiều hành khách đã tự làm thủ tục tự động, in thẻ lên máy bay, đi qua cửa an ninh thông qua cổng tự động ứng dụng sinh trắc học, rút ngắn thời gian chờ đợi so với trước đây.
Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sẽ dự tại điểm cầu xã Thượng Phúc (Hà Nội), khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Cùng dự tại điểm cầu này còn có Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình và một số lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội.
Phối cảnh 3D Dự án Khu đô thị thể thao Olympic là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi. Ảnh: UBND TP Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dự tại điểm Phường Phú Thượng, khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư.
Tại điểm cầu này còn có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, HĐND Thành phố Hà Nội.
Bộ Xây dựng cho biết 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản. Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.
Tuy chưa thông xe hoàn toàn nhưng từ hôm nay (19/12), toàn bộ tuyến cao tốc thuộc hệ thống thành phần cao tốc Bắc - Nam đã nối liền một dải từ cửa...
