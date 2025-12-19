Thủ tướng bấm nút khởi công, khánh thành 234 công trình mừng Đại hội Đảng 14

Khởi công dự án 10.000 tỷ đồng làm ray thép cho đường sắt cao tốc

Dự án rộng 15 ha ở phía đông Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, nhằm đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao, góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam.

Phối cảnh Dự án sản xuất ray và thép đặc biệt Dung Quất. Ảnh: Trần Nghi

Dự kiến, sản phẩm ray đường sắt và thép hình sẽ ra mắt vào năm 2027 để cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Hòa Phát là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh), sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Với thép ray, Hòa Phát dùng công nghệ luyện thép từ quặng sắt ít tạp thất, để sản xuất ray thép dài lên đến 100 m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Thanh ray được kiểm soát kích thước chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong.

Ngoài ray đường sắt tốc độ cao, thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, nhà máy sẽ cho ra các thép hình chữ U, I H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác, nhằm tối ưu khả năng chịu lực, đáp ứng các nhu cầu kết cấu khác nhau. Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn EN 3674 (Châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc).

Hôm 12/12, Chính phủ ban hành Nghị định 319 về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt.

Chính sách này nhằm phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm. Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp tiên phong.

Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Lễ Khởi công nhà máy thép ray. Ảnh: Phạm Linh

Hồi tháng 5, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với đối tác SMS group (Đức). Theo hợp đồng, SMS group thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho phía Việt Nam.

Dây chuyền gồm các thiết bị chính như: Lò nung phôi, giá cán thô, giá cán đảo chiều đa năng; Hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biên dạng sản phẩm tự động; Hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); Hệ thống tôi đầu ray và khoan lỗ ray đồng bộ.

Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và thế giới.

Chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được Quốc hội thông qua năm 2024. Chính phủ đặt lộ trình chọn nhà thầu xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trước tháng 11/2026 và khởi công dự án vào tháng 12 cùng năm. Ngoài đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Việt Nam cũng đang đầu tư các dự án đường sắt đô thị lớn, để hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển logistics, mang lại thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.