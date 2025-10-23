CSGT TP HCM sẽ tăng cường "phạt nguội" xe máy leo vỉa hè

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về tình hình xử lý các phương tiện giao thông đi lên vỉa hè đến Phòng CSGT - PC08 thuộc Công an TP HCM.

Trả lời, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT TP HCM, nhìn nhận tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên vỉa hè đều là hành vi vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó Trưởng Phòng CSGT TP HCM, nhìn nhận việc xe mô tô, xe máy leo vỉa hè là hành vi phản cảm. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo ông, đây là hành vi phản cảm, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng; có thể dẫn đến tai nạn, mất an toàn, nhất là đối với người đi bộ. "Hành vi này cũng làm cho bức tranh chung của thành phố không đẹp, văn hóa tham gia giao thông vì thế cũng không được hay lắm" – thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nói.

Xuất phát từ thực trạng đó, lực lượng chức năng đã và đang triển khai các biện pháp chấn chỉnh, gồm 2 hướng chính: xử lý trực tiếp và xử lý qua hình ảnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Phòng CSGT TP HCM đã xử lý gần 3.500 trường hợp phương tiện mô tô, xe máy đi trên vỉa hè; trong đó có rất nhiều trường hợp được xử lý qua hình ảnh, mang lại hiệu quả tích cực.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho hay sau thời gian tăng cường xử lý, tình trạng phương tiện lưu thông trên vỉa hè đã giảm rõ rệt. Đơn cử như tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, trước đây nhiều người đi lên vỉa hè để "cho nhanh", nhưng sau thời gian xử lý, tình hình đã chuyển biến tích cực. Phần lớn người dân đồng tình và ủng hộ việc xử lý này.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hoàn toàn 100% tình trạng này vẫn chưa đạt được, vẫn còn những trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp cùng công an phường, xã và người dân trong việc xử lý vi phạm - khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh vi phạm để lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Đặc biệt, ngành công an sẽ đẩy mạnh xử lý qua hình ảnh, hạn chế việc bố trí lực lượng trực tiếp ngoài đường, hướng đến xử lý triệt để tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè.