Đi chặt cây thuê, nam thanh niên ở Bạc Liêu bị điện giật tử vong

Sáng 26/3, UBND xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến anh L.H.T (SN 2001, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi anh T. bị điện giật tử vong.

Theo đó, lúc 17h30 ngày 25/3, anh T. đến chặt cây thuê cho gia đình ông L.V.S (ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu). Do bất cẩn nên anh T. bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Bạc Liêu có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Do người nhà nạn nhân yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên cơ quan Công an bàn giao thi thể anh T. cho gia đình lo hậu sự.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/di-chat-cay-thue-nam-thanh-nien-o-bac-lieu-bi-dien-giat-tu-vong-i687868/