Hai thanh niên bị điện giật tử vong khi sửa bồn nước

Thứ Tư, ngày 19/10/2022 13:55 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thông và Hộ leo lên để sửa bồn nước được khoảng 15 phút, người nhà không thấy động tĩnh gì, khi kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện 2 thanh niên đã bị tử vong.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp Công an huyện Phú Riềng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ cái chết của anh Nguyễn Dương Thông, SN 1998 và anh Lê Viết Hộ, SN 1999, cùng ngụ thôn 8, xã Long Hà, huyện Phú Riềng.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó khoảng 16h30 ngày 18/10, anh Thông và anh Hộ được một người dân trong vùng nhờ giúp sửa chữa bồn nước bị hư hỏng sau khu vườn nhà. Lúc 2 thanh niên khắc phục hỏng hóc, trong bồn đang có máy bơm điện. Leo lên bồn được khoảng 15 phút, người nhà không thấy động tĩnh gì nên ra kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện hai thanh đã tử vong thương tâm trong bồn.

Ngay sau đó, người dân đã gọi điện cấp báo đến cơ quan Công an. Lập tức lực lượng Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận, sau khi vụ việc thương tâm xảy ra lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng, lãnh đạo xã Long Hà và người thân, chòm xóm đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên với gia đình 2 nạn nhân xấu số.

Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/hai-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-khi-sua-bon-nuoc-i671421/Nguồn: https://cand.com.vn/doi-song/hai-thanh-nien-bi-dien-giat-tu-vong-khi-sua-bon-nuoc-i671421/