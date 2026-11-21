Thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, Tổ trưởng Tổ 2, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, cho biết đến 9h ngày 21/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ (ấp Thạnh An, xã Đông Phước).

Công tác khai quật được triển khai từ sáng 16/11, sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin về khả năng còn hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Lực lượng chức năng tìm thấy 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trụ sở UBND xã Phú An cũ. Ảnh: T.X

Theo Thiếu tá Huỳnh Hoàng Phim, quá trình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do thời tiết nắng nóng, địa chất bên dưới có nhiều cát, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún. Lực lượng chức năng phải đào từng lối với độ sâu từ 2,5-3m để tìm kiếm.

Trong quá trình khai quật, ngoài các hài cốt, lực lượng chức năng còn phát hiện một số di vật như bật lửa, dây thun thắt lưng. Mỗi ngày có khoảng 20 người tham gia công tác tìm kiếm.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực mé đường giao thông nông thôn và mé sông phía trước trụ sở.

Ông Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Phước, cho biết trước khi tổ chức khai quật, địa phương đã tiếp nhận nhiều thông tin từ người dân, cán bộ hưu trí và đảng viên về khu vực này từng là nghĩa trang, sau đó được quy tập một phần hài cốt liệt sĩ.

Theo thông tin người dân cung cấp, quá trình quy tập trước đây chủ yếu tập trung ở khu vực phía trong nghĩa trang. Trong khi đó, một số vị trí gần cổng, giáp đường và ven sông được cho là vẫn còn hài cốt chưa được tìm thấy.

Các lực lượng phối hợp đào từng khu vực, thận trọng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ dưới lòng đất. Ảnh: T.X

Khuôn viên trụ sở UBND xã Phú An cũ đã xuống cấp nghiêm trọng và không còn hoạt động sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.