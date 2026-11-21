Chiều 21/11, tại họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, phóng viên Báo Tiền Phong đặt câu hỏi liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội, khi thảo luận, một số đại biểu có kiến nghị điều chỉnh theo hướng người đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn với hộ nghèo, cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Vậy đề xuất này được tiếp thu như thế nào và lộ trình cụ thể ra sao để từng bước giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Trả lời nội dung này, ông Lê Văn Khảm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khẳng định, đây là một trong những chính sách xã hội được đại biểu Quốc hội cũng như cử tri rất quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Lê Văn Khảm. Ảnh: Như Ý

Theo ông, thực hiện thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết 28 của Trung ương, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa chính sách trợ cấp hằng tháng cho người cao tuổi theo Luật Người cao tuổi.

Đồng thời, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giảm độ tuổi người thụ hưởng chính sách từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

“Chúng ta đều hiểu rằng, trợ cấp hưu trí xã hội là nhằm hỗ trợ một phần cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội hằng tháng, đảm bảo an sinh xã hội cho tuổi già và có xét đến sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam ở giai đoạn hiện nay”, ông Khảm cho hay.

Giảm dần độ tuổi phù hợp khả năng cân đối ngân sách

Chính vì vậy, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

“Như vậy, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước ở từng giai đoạn, từng thời kỳ, khi điều kiện cho phép, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như đại biểu đã quan tâm và cử tri đã có kiến nghị”, ông Khảm nói.

Giảm dần độ tuổi phù hợp khả năng cân đối ngân sách (Ảnh minh họa)

Cũng theo đại biểu, nội dung này cũng đã được Chính phủ giải trình trong báo cáo tiếp thu, giải trình gửi Quốc hội trước khi Quốc hội bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi mới được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Riêng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 2, một số đại biểu Quốc hội đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của rất nhiều cử tri về việc mong muốn được hạ độ tuổi nhận trợ cấp hưu trí.

Cử tri cho rằng, trong điều kiện tuổi thọ bình quân của người dân ngày càng tăng nhưng không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt, việc duy trì ngưỡng tuổi 75 mới được tiếp cận chính sách là “tương đối muộn”.

Từ đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét, điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, còn đối với trường hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ từ đủ 65 tuổi.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH vừa được Quốc hội thông qua ngày 21/11 không thay đổi các mốc tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay.

Tuy nhiên, luật quy định rõ Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội, có trách nhiệm xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.