Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11/2026 của UBND TP Huế, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố đã chia sẻ về những thông tin liên quan đến cá nhân ông xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn dư luận tiếp cận sự việc qua các nguồn thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Ông Nguyễn Tân cho biết, ở góc độ cá nhân, nếu bản thân ông có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, với vai trò người đứng đầu ngành giáo dục địa phương, ông còn có trách nhiệm trước xã hội, phụ huynh và học sinh.

Ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GDĐT thành phố đã chia sẻ về những thông tin liên quan đến cá nhân ông xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: T.H.

Theo ông Nguyễn Tân, điều ông trăn trở là những thông tin liên quan đến cá nhân nếu không được nhìn nhận đầy đủ, chính xác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giáo dục TP Huế nói riêng và niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục nói chung.

"Người đứng đầu ngành mà vi phạm về đạo đức thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi người học không còn niềm tin vào người thầy, đặc biệt khi chính người thầy không còn tin vào người thầy nữa, thì ngành giáo dục sẽ gặp rất nhiều khó khăn"-ông Nguyễn Tân chia sẻ.

Đề cập quá trình xử lý những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ông Nguyễn Tân cho biết, ngày 12/11, ông nghe một số thông tin chưa chính thống liên quan đến bản thân xuất hiện trên mạng.

Đến sáng 13/11, ông trực tiếp ký văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế đề nghị làm rõ sự việc. Theo ông, việc tự ký văn bản xuất phát từ tính chất vừa liên quan đến cá nhân, vừa liên quan đến trách nhiệm tập thể và uy tín của ngành giáo dục.

Ông Tân cho rằng, trong khi dư luận chưa có đầy đủ thông tin, người đứng đầu ngành cần chủ động có thông tin đến đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và học sinh. Ông muốn khẳng định rõ quan điểm: Nếu có sai phạm thì bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Tân đánh giá, việc chủ động cung cấp thông tin chính thống, kết hợp với thông tin từ các cơ quan báo chí, đã góp phần giúp ngành giáo dục thuận lợi hơn trong việc ổn định tình hình và định hướng dư luận.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi những thông tin gây xôn xao xuất hiện vào thời điểm ngành giáo dục vừa tổ chức kỷ niệm 130 năm thành lập Trường Quốc học Huế (ngày 23/10), đồng thời chỉ ít ngày trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo ông Tân, thời gian qua, bên cạnh những thông tin liên quan đến cá nhân ông, báo chí đã phản ánh nhiều tấm gương nhà giáo tận tụy, có những đóng góp thiết thực cho học sinh và sự nghiệp giáo dục.

Ông dẫn chứng trường hợp cô giáo ở xã Phú Hồ và một giáo viên tại A Lưới hỗ trợ học sinh thực hiện các sáng kiến khoa học kỹ thuật, tham gia các cuộc thi và đạt giải cấp quốc gia. Những hình ảnh đẹp này cần được lan tỏa để xã hội có cái nhìn đầy đủ hơn về đội ngũ nhà giáo và những nỗ lực của ngành giáo dục.

"Với sự đồng tâm, cộng tác của toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục, chúng tôi tin rằng giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục TP Huế nói riêng sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả như người dân, học sinh và thầy cô mong muốn"- ông Tân nói.

Giám đốc Sở GDĐT TP Huế gặp mặt các thế hệ nhà giáo, giải tỏa những băn khoăn

Liên quan đến công tác ổn định tư tưởng trong đội ngũ, ông Nguyễn Tân cho biết, năm nay ngành giáo dục TP Huế không tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam như thông lệ.

Tuy nhiên, trước những thông tin chưa đầy đủ gây tâm lý băn khoăn, lo lắng, Sở GDĐT đã tổ chức buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, các nhà giáo ưu tú cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từng công tác tại cơ quan Sở.

Ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Đ.D.

Tại buổi gặp mặt diễn ra chiều 19/11, ông trực tiếp trao đổi, thông tin về những khó khăn, thuận lợi của ngành, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các thế hệ cán bộ, nhà giáo vì sự việc vừa qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của giáo dục TP Huế.

Ông cho rằng, đây cũng là trách nhiệm của những người đang công tác, quản lý ngành giáo dục khi để xảy ra sự việc tác động đến bức tranh phát triển chung của ngành và hình ảnh giáo dục địa phương.

Giám đốc Sở GDĐT TP Huế nhấn mạnh, giáo dục thành phố có nhiều đóng góp trong quá trình đổi mới giáo dục của cả nước. Nhiều nội dung quan trọng về đổi mới giáo dục, định hướng phát triển và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới của Bộ GDĐT đều có sự tham gia góp ý của ngành giáo dục Huế.

Vì vậy, theo ông Tân, việc thông tin đầy đủ đến các thế hệ cán bộ, nhà giáo là cần thiết, giúp mọi người hiểu rõ hơn tình hình, tránh tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành.

Kết thúc phần chia sẻ, ông Nguyễn Tân cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, phản ánh những thông tin về ngành giáo dục cũng như các tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Ông mong muốn báo chí tiếp tục chuyển tải thông tin chính thống, khách quan, rõ ràng để giáo viên, phụ huynh và học sinh yên tâm công tác, giảng dạy và học tập.

Theo ông, điều đáng quan tâm nhất là không để những thông tin thiếu đầy đủ gây dao động niềm tin của học sinh đối với thầy cô, bởi người chịu ảnh hưởng cuối cùng và lớn nhất có thể chính là chất lượng giáo dục và tương lai của các em.

Trước đó, Sở GDĐT TP Huế đã có văn bản đề nghị Công an TP Huế xác minh, truy xét nguồn gốc và xử lý các tin đồn sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến Giám đốc Sở Nguyễn Tân lan truyền trên mạng từ khoảng ngày 12/11/2026.

Sở khẳng định các thông tin này không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân Giám đốc Sở và hình ảnh ngành giáo dục, đồng thời đề nghị làm rõ, xử lý những tổ chức, cá nhân tạo lập, phát tán thông tin và ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm.