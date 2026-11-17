Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng nhân dân đã thành kính dâng hoa tươi, thắp hương tưởng niệm, tri ân những người con ưu tú của Tổ quốc.

Trên cơ sở thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, từ ngày 26/7 đến nay, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5 (nay là xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, còn có nhiều di vật như: mảnh tăng, ống nhựa, đồng xu kim loại… Các hài cốt liệt sĩ đang được lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y để giám định, xác minh danh tính.

Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc dự lễ lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ. Ảnh: Huy Bắc.

Bước đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận định, đây là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại lễ truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, xúc động đọc điếu văn: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, chúng ta có mặt nơi đây - Nghĩa trang liệt sĩ xã Chư Prông - để tưởng nhớ, tri ân và tiễn đưa các anh về với đất mẹ yêu thương.

Dẫu chưa xác định được tên tuổi, quê hương, đơn vị, nhưng trong lòng mỗi chúng ta, các anh những liệt sỹ tuổi hai mươi mãi mãi là những người con trung dũng, kiên cường của dân tộc Việt Nam anh hùng…. Chúng tôi - những người đang sống, xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, xây dựng quê hương Ia Boòng, Chư Prông và tỉnh Gia Lai giàu đẹp, vững mạnh, nghĩa tình, xứng đáng với sự hi sinh to lớn của các anh. Vĩnh biệt các anh - những người chiến sĩ bất tử. Tổ quốc đời đời ghi công - Nhân dân muôn đời ghi nhớ!”.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ hy sinh. Ảnh: Huy Bắc.

Ngay sau buổi lễ, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Quân khu 5 và lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã ân cần thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52.

Trước đó, chiều 16/11, tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng, UBND xã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ cầu siêu, tưởng nhớ tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ.