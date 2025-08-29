Đánh trống, hát Quốc ca trên phố

Đánh trống khuấy động không khí

Ông Phạm Văn Tâm, ở Xuân Đỉnh, khoác Quốc kỳ trên vai, đánh trống khuấy động không khí ở phố Trần Phú. Để chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, từ nhiều tháng trước, ông đã mua da trâu và gỗ mít để về tự căng trống. "Vất vả nhưng vậy mới ý nghĩa", ông nói.

Xếp hàng từ 3h sáng, lại đông người, ông phải bỏ lại nhiều đồ đạc. Dù vậy, ông quyết tâm giữ lại chiếc trống tự căng, đặt lên chạc cây để "đánh cho mọi người có nhịp hát".

Ông Tâm gõ chiếc trống do mình tự làm. Video: Thanh Hằng