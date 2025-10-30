Đánh bạc hơn 4 triệu USD, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nói 'vay tiền để chơi'

Không biết chơi là vi phạm pháp luật

Chiều 30/10, Hội đồng xét xử xét hỏi đến bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ). Trong vụ án, ông Đức là một trong số cựu quan chức cấp cao tham gia đánh bạc tại với số tiền lớn.

Cụ thể, cáo trạng xác định ông Đức mở thẻ đánh bạc ngày 25/6/2022. Từ ngày 5/02/2024 - 22/6/2024, ông này đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần ông Đức chơi nhiều nhất là 229.000 USD (tương đương hơn 5,5 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 700 USD (tương đương 16 triệu đồng) và đã thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng).

Trên bục khai báo, ông Đức cho hay năm 2022 được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần, ông được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman.

“Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình nói.

Ông Đức khai, khi mở thẻ xong, vì ở xa nên chỉ vào chơi 1 - 2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều.

Bị cáo Đức thừa nhận các con số bị cáo buộc như Viện Kiểm sát nêu trong cáo trạng nhưng khai không nhớ tổng số lần chơi.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức cho biết, mỗi lần chỉ mang đi 50 - 70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi.

“Bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài”, ông Đức trình bày.

Cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình cũng khai nhận không rủ ai chơi cùng và sau khi làm việc với Cơ quan điều tra mới biết hành vi của mình hoàn toàn sai trái.

Quá trình điều tra, ông Ngô Ngọc Đức đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Cựu quan chức cấp cao khác là ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc hơn 7 triệu USD, thua gần 800.000 USD. Tuy nhiên, đầu phiên tòa thư ký thông báo ông Dũng có đơn xin xét xử vắng mặt.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức.

Bị cáo bất ngờ với số tiền quy kết đánh bạc

Cũng trong phiên xét hỏi chiều nay, nhiều bị cáo đều nói không nhớ mình đã đánh bạc bao nhiều lần, không nhớ được số tiền đã đánh bạc, số tiền thua bạc nhưng đều thừa nhận con số trong cáo trạng quy kết.

Như bị cáo Vũ Phong (lao động tự do) người chơi bạc với số tiền nhiều thứ hai, khai rằng bị cáo tiếp khách uống cà phê tại khách sạn Pullman và nhìn thấy nhiều người vào chơi. Từ đó, bị cáo cũng vào chơi thử.

Bị cáo Phong khai mỗi lần vào chơi thường mang 1.000 - 2.000 USD, có lần một hai chục ngàn USD, chơi ngày 1 lần, có ngày 2 lần và bị cáo làm gì có nhiều tiền mà chơi.

Bị cáo Phong cũng nói số tiền quy kết nhiều như vậy bị cáo cũng “hơi ngạc nhiên”. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nhắc “bị cáo đã chơi 100 lần trong vòng 4 tháng”.

Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Phong mở thẻ với tên “Mrs Joana”, đánh bạc 67 lần bằng hình thức Roulette, Baccarat với tổng số tiền gần 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất hơn 595.000 USD, lần ít nhất 536 USD. Bị cáo thua hơn 655.000 USD

Về nguồn gốc số tiền để đánh bạc, bị cáo Phong khai đó là “tiền bị cáo tích lũy trong nhiều năm”.

Tương tự là bị cáo Nguyễn Đức Long khai có một lần bị cáo hẹn gặp người quen ở khách sạn Pullman nên biết ở đây có trò chơi có thưởng. Sau đó, bị cáo có vào chơi. Bị cáo Long đánh bạc tổng cộng 103 lần với tổng tiền hơn 4 triệu USD, thua hơn 188.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).

Bị cáo Long khai mỗi lần đến chơi thì mang đi 20 - 30 triệu đồng. Chủ tọa hỏi bị cáo Long mỗi lần chỉ mang 20 - 30 triệu đồng đi nhưng lần chơi nhiều nhất của bị cáo gần 7 tỷ đồng?

Bị cáo Long khai rằng khi chơi thì đánh vào các máy mấy trăm lần cộng dồn nên nhiều vậy. Đến tháng 5/2024, bị cáo biết việc người Việt Nam vào chơi là không hợp pháp nên bị cáo không chơi nữa.

Trước đó, trong phiên xét hỏi buổi sáng, nhóm bị cáo người nước ngoài phạm tội tổ chức đánh bạc đều thừa nhận cáo buộc.