Lời khai của một 'lao động tự do' về việc đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman

Biết người Việt Nam vào đánh bạc là sai nhưng "ngó lơ"

Sau hai ngày kiểm tra nhân thân và công bố nội dung cáo trạng, sáng 30/10, TAND TP Hà Nội xét hỏi 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khách sạn Pullman.

Trả lời đầu tiên, các bị cáo người Hàn Quốc (gồm Choi Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee) thông qua phiên dịch viên đã thừa nhận tham gia điều hành tại câu lạc bộ King Club.

Còn bị cáo Phan Trường Giang (tiếp tay cho nhóm bị cáo Hàn Quốc) khai bắt đầu làm việc tại King Club từ năm 2009, đến năm 2022 được bổ nhiệm làm giám đốc, chỉ làm công ăn lương.

Theo bị cáo Giang, từ năm 2001, tại King Club đã có hoạt động trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Cuối năm 2019, sau khi người Hàn Quốc “thâu tóm” hoạt động kinh doanh đã mở rộng thêm, mọi lợi nhuận từ đánh bạc đều rơi vào tay người Hàn Quốc, họ trả "hoa hồng" theo tháng hoặc vài tháng trả một lần.

"Mọi trò chơi trả thưởng trong King Club chỉ dành cho người nước ngoài. Người Việt Nam vào chơi là vi phạm pháp luật nhưng vì "thỏa thuận" giữa các bên, bị cáo dù biết sai vẫn làm theo", ông Giang nói.

Cùng tham gia nhóm điều hành đánh bạc tại King Club còn bị cáo Nguyễn Đình Lâm, song người này có đơn xin xét xử vắng mặt. Luật sư của ông Lâm cho biết, trong đơn thân chủ thừa nhận mọi cáo buộc truy tố, giữ nguyên lời khai với cơ quan điều tra.

Trong quy kết, Câu lạc bộ King Club có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để có lợi nhuận, sau khi hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng được ký kết, bị cáo Kim In Sung (người Hàn Quốc đang bỏ trốn) đã thuê và chỉ đạo Choi Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee phối hợp với Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.

Tổng cộng đã có 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép, Viện kiểm sát xác định Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Các bị cáo Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club và cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Các bị cáo tại tòa.

Mỗi lần chơi mang theo hàng chục nghìn USD

Đối với nhóm phạm tội đánh bạc, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Văn Huynh đầu tiên. Hồ sơ truy tố thể hiện bị cáo Huynh là lao động tự do nhưng số tiền đánh bạc lại lớn nhất trong tổng số 136 bị cáo bị truy tố tội danh này.

Cụ thể, từ tháng 7/2023, ông Huynh đến King Club (trong khách sạn Pullman) mở thẻ với cái tên nước ngoài "Mr Calla", số ID là 102080.

Bị cáo Bùi Văn Huynh trả lời xét hỏi tại tòa.

Dưới cái tên "Mr Calla" vào King Club, dữ liệu ghi lại cho thấy cộng dồn tổng số tiền ông Huynh đánh bạc lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong "sòng bạc" King Club, "Mr Calla" thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỷ đồng).

Trên bục khai báo hôm nay, ông Huynh nhận tội, cho hay do có bạn là người Hàn Quốc rủ nên vào King Club chơi.

Theo ông Huynh, khi vào người chơi phải xuất trình chứng minh nhân dân, số điện thoại. Còn thẻ chơi các nhân viên tại King Club sẽ cung cấp. Người chơi chỉ việc cắm thẻ vào máy, thẻ này không đứng tên thật mà đứng tên người nước ngoài.

“Bị cáo không nhận thức được điều gì, chỉ biết vào chơi một trò duy nhất”, ông Huynh nói.

Về nguồn tiền đánh bạc, ông Huynh cho hay đó là các khoản tiết kiệm của ông. Khi đem vào đổi thành USD, thu ngân tại King Club có nhiệm vụ thu và đổi thành thẻ. Kết thúc mỗi “canh bạc” máy sẽ tự động nhả ra một tờ giấy, thu ngân tiếp nhận tờ giấy kiểm tra nếu thắng hoặc vẫn còn tiền sẽ được quy đổi thành tiền mặt.

“Bị cáo thấy trò chơi thắng thua như vậy có phải đánh bạc không?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo Huynh lập luận rằng “chỉ biết vào chơi mà không nhận thức được sai phạm”.

“Thế số tiền cơ quan điều tra quy kết bị cáo đánh bạc là hơn 16 triệu USD, bị cáo thấy sao?”, Chủ tọa hỏi thêm. Ông Huynh khai mỗi lần vào King Club cầm theo từ 10.000 – 30.000 USD, không biết cách tính cộng dồn của cơ quan điều tra như thế nào chỉ biết chấp nhận như cáo trạng.